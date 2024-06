Er galt lange als schönster Wanderweg Hamburgs: der Panoramaweg am Elbhang in Rissen. Elbe, soweit das Auge reicht! 2017 gab es einen massiven Erdrutsch, der beliebte Weg wurde gesperrt. Ende 2023 verkündete der Bezirk Altona die gute Nachricht: auf 15 Meter hohen Stelzen sollte der neue Höhenweg abrutschsicher am Hang entlang führen. Ein Anwohner hatte seine Klage zurückgenommen, der (Wander-)Weg schien frei für das spektakuläre Millionenbauwerk. Nun die überraschende Wende.