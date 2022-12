Wer heute am Hopfenmarkt beim Mahnmal St. Nikolai entlang spaziert, der läuft über mehr als eintausend Jahre alte Hamburger Geschichte. Auf diesem Boden wurden einst Felle gegerbt, Geräte geschmiedet und Waren gehandelt. Denn dort stand die Neue Burg. Sie ist der Nachfolger der Hammaburg, die von den Wikingern überrannt worden war. Im Archäologischen Museum gibt es dazu jetzt eine spektakuläre Ausstellung mit tollen Visualisierungen.

Es war eine unwirtliche Gegend, damals im elften Jahrhundert. Hamburg war ein morastiges noch wenig besiedeltes Gebiet. Die Hammaburg, die auf dem heutigen Domplatz lag, hatte ihre frühere Bedeutung lange verloren, seit sie um 845 von den Wikingern überfallen worden war.

Hamburg: Von der Hammaburg zur Neuen Burg

Die Neue Burg lag knapp einen Kilometer westlich, beim heutigen Hopfenmarkt, dort konnte auf der grünen (matschigen) Wiese ganz neu gebaut werden. Und zwar deutlich größer als die Hammaburg, zudem nicht eckig, sondern rund und von einem gewaltigen Erdwall geschützt. Das Gebiet der Neuen Burg gilt heute als die Keimzelle der Hamburger Neustadt. Sie war im 11. Jahrhundert die größte Burganlage Norddeutschlands, und mit ihr begann der Aufstieg Hamburgs zur künftigen Hansestadt.

So könnte die Neue Burg augesehen haben. Außen ein Erdwall mit Palisadenzaun. Innen Holzhütten. Archäologisches Museum Hamburg So könnte die Neue Burg augesehen haben: außen ein Erdwall mit Palisadenzaun, innen Holzhütten. Und am Wasser Anleger für Handelswaren.

Beim Wort „Burg“ denken viele Menschen heute an stattliche Türme und gigantische Steinwälle auf schroffen Felsen. Doch im Norden bestanden die mittelalterlichen Burgen aus Erde und Holz. So auch die Neue Burg. Sie wurde um 1020 herum errichtet. Das konnten die Hamburger Archäologen am Hopfenmarkt anhand von Holzfunden aus dem Erdwall berechnen. Diese Eichen wurden alle in den Herbst- und Wintermonaten 1021 bis 1023 gefällt. Das lässt sich an den Jahresringen ablesen.

Handelsposten musste durch Wälle geschützt werden

Es waren unruhige, gefährliche Zeiten, Schutz dringend nötig. Die ständig erweiterte und immer wieder zerstörte Hammaburg stieß laut Historikern vermutlich endgültig an ihre räumlichen Grenzen, weil die Bevölkerung wuchs. Im elften Jahrhundert lebten im Raum Hamburg mittlerweile an die 800 bis 900 Einwohner. Der Bau einer neuen Burg wurde in Angriff genommen.

So könnte der Anleger vor der Neuen Burg ausgesehen haben. Dort landeten Waren an, die dann auf kurzem Weg in die Burg gebracht wurden. Archäologisches Museum Hamburg So könnte der Anleger vor der Neuen Burg ausgesehen haben. Dort landeten Waren an, die dann auf kurzem Weg in die Burg gebracht wurden.

Der riesige Erdwall für die Burg wurde aus Grassoden und Eichenholz gebaut, damit er standfest war. Er erreichte eine Höhe von 5,50 Metern. Darauf verlief dann vermutlich noch eine hölzerne Palisaden-Umgrenzung. Das ist allerdings nicht gesichert, sondern nur wahrscheinlich. Der Durchmesser dieses deichartigen Walls betrug stattliche 36 Meter. Kein Wunder, dass die Burganlage viel Raum einnahm. Im Innern war sie dann gar nicht so gewaltig. Etwa 100 bis 120 Schritte maß der Weg von einem Wall-Ende zum nächsten innerhalb der Begrenzung.

Archäologisches Museum zeigt Ausstellung über Burgen

Durch ein Hafentor konnten Handelswaren in die Burg gebracht werden, die über Alster und Elbe zur Anlage geschifft wurden. Die Archäologen fanden bei ihren Grabungen vor allem Eichenstämme aus der Zeit, aber nur wenig hat überdauert.

Wie viele Menschen in der Burg gelebt haben, ist nicht bekannt. Man geht davon aus, dass dort ein Gebäude des Herzogs stand und eine kleine Siedlung mit Handwerkerhütten und Ställen. Und die Archäologen schätzen, dass der Bau etwa zwei Jahre gedauert hat und rund 100 Mann damit beschäftigt waren.

Die neue Ausstellung im Archäologischen Museum „Burgen in Hamburg – Eine Spurensuche“ widmet sich den beiden Jahrhunderten nach der Hammaburg, dem 11. und 12. Jahrhundert. Auslöser waren die sensationellen Grabungsergebnisse der letzten Jahre an der Neuen Burg. Die Ausstellung läuft bis Mitte April und kostet für Erwachsene sechs Euro. Geöffnet ist dienstags bis sonntags, 10 bis 17 Uhr.