Spektakulär!: Hamburgs neuer U-Bahnhof schwebt über einem Hafenbecken

Die Hochbahn macht ihrem Namen wieder alle Ehre – statt unterirdisch wird die neue U-Bahn-Station „Moldauhafen“ im neuen Stadtteil Grasbrook über einem Hafenbecken schweben. Unterhalb der Schienen wird es eine zweite Ebene für Fußgänger und Radfahrer geben. Die Verlängerung der U4-Strecke wird somit auch zum Verbindungsstück zwischen Grasbrook und der Veddel. Am Montag stellte Verkehrsminister Anjes Tjarks (Grüne) zusammen mit der Hochbahn die ersten Entwürfe vor.

Erst die U-Bahn-Anbindung, dann der Ausbau des neuen Stadtteil Grasbrook. Die Planungen für die Verlängerungen der U-Bahnlinie 4 von den Elbbrücken bis nach Grasbrook wird im kommenden Jahr beginnen. Am Montag startete das Bürgerbeteiligungsverfahren.

Anfang 2021 wird es eine europaweite Ausschreibung zur Realisierung des Projektes geben. Zuvor können die Hamburger über Mobilitätsangebote wie etwa Fahrradparkplätze oder E-Ladesäulen und die Gestaltung der Bauwerke mitentscheiden, die in die Planungen mit einbezogen werden.



Zusammen mit der Hochbahn stellte Verkehrssenator Anjes Tjarks (Grüne) die ersten Visualisierungen der Verlängerung der U-Bahnlinie 4 an den Elbbrücken vor. Christian Charisius/dpa Foto:

Hamburg: Anjes Tjarks stellt Pläne für U4-Verlängerung vor

Konkret gehe es bei der Ausschreibung um den Bau einer neuen U-Bahn-Brücke über die Norderelbe, eine Viadukt-Führung der Bahn, sprich hochgelegte Schienen, und die neue Haltestelle mit dem Arbeitstitel „Moldauhafen“.

16 Meter soll diese über dem gleichnamigen Hafenbecken liegen. Unterhalb der Gleise ist eine zweite Ebene für Fußgänger und Radfahrer geplant. Mit der Verlängerung der U4 wird nicht nur der neue Stadtteil Grasbrook an das Hamburger Schienennetz angebunden, auch der nördliche Teil der Veddel hat Anschluss an das Schnellbahnnetz. Über die Veddeler Brücke, eine Fußgängerbrücke, soll eine direkte Anbindung an die neue U-Bahn-Station geschaffen werden.

Hamburg: Auf dem Grasbrook soll ein neuer Stadtteil entstehen

„Mit der U4 machen wir den Sprung über die Elbe und damit gleichzeitig einen riesigen Sprung für die Mobilitätswende in Hamburg“, sagt Verkehrsminister Anjes Tjarks. „Neben der U-Bahn werden auch von Beginn an Rad- und Fußverkehr mitgedacht und mitgeplant.“

Verkehrssenator Anjes Tjarks (Grüne) bei der Pressekonferenz zur Vorstellung der U4-Verlängerung an den Elbbrücken. Christian Charisius/dpa Foto:

In den kommenden Jahren soll auf dem Grasbrook ein innovativer neuer Stadtteil entstehen, der auf einer Fläche von rund 65 Hektar Platz für rund 3000 Wohnungen und 16.000 Arbeitsplätze bietet. Es soll eine vielfältige Infrastruktur mit Kitas, einer Grundschule sowie Sport-, Kultur-, und Grünflächen geschaffen werden. Insgesamt soll dieser Stadtteil autoärmer werden, daher ist die Realisierung einer guten Anbindung vor Baubeginn des Stadtteils notwendig. (sr)