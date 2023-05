Sie haben 50.000 Volt und versetzen Menschen per Elektroimpuls kurz in körperliche Schockstarre. Taser sind umstritten und waren in Hamburg lange Zeit dem SEK vorbehalten. Doch es gibt Bestrebungen, in Zukunft jeden Streifenwagen damit auszustatten. Die Jusos fordern nun, diese Pläne sofort zu stoppen. Ihr Argument: „Mit jedem Einsatz schwingt das Risiko mit, die Betroffenen tödlich zu verletzen.“ Wie es bei einem Taser-Einsatz in Dortmund passiert ist.

Ein Taser kam in Hamburg zum Einsatz, als ein Mann bei einem Polizeieinsatz im Frühjahr mehrfach auf Polizeihund Haix einstach. Benutzt wurde der Elektroschocker dabei von Kräften des SEK, die schon lange über diese Waffe verfügen. Aber schon im Januar hatten „normale“ Streifenpolizisten Taser gegen einen Suizidgefährdeten zum Einsatz gebracht. Das gab es in Hamburg bisher nicht, denn die Waffe war Sondereinheiten wie dem SEK und später auch der extra zu rufenden Unterstützungseinheit (USE) vorbehalten.

Taser in Hamburg: Projekt mit Streifenpolizisten

Eigentlich heißt der Taser offiziell Distanz-Elektroimpulsgerät (DEIG). Zum Einsatz kommt es in Hamburg bisher selten – im Jahr 2022 nur dreimal. In diesem Jahr nun aber auch schon mehrfach. Etwa als ein 38-Jähriger im Streit seine Mutter bedrohte und sich in der Wohnung verschanzte. Die Polizei brach die Tür auf, der Mann stach auf Polizeihund Haix ein. Eine hinzugezogene Sondereinheit setzte dann Taser ein, als der mit einem großen Messer bewaffnete Mann sich nach ihrer Schilderung nicht anders beruhigen und überwältigen ließ. Der 38-Jährige kam dann in ein psychiatrisches Krankenhaus.

Ein Polizeibeamter aus Nordrhein-Westfalen demonstriert einen Schuss mit einem Taser (Symbolbild). dpa | Rolf Vennenbernd Ein Polizeibeamter aus Nordrhein-Westfalen demonstriert einen Schuss mit einem Taser (Symbolbild).

Ein typischer Taser-Einsatz. Insbesondere bei „Tätern/Störern, die stressbedingt eine hohe Adrenalinausschüttung und Schmerzunempfindlichkeit aufweisen“ so heißt es in einer Senatsanfrage, „können Zwangsmittel wie körperliche Gewalt, Pfefferspray… und auch die Schusswaffe in ungünstigen Fällen nicht oder nur eingeschränkt auf die Handlungsfähigkeit gewalttätiger Personen einwirken“. Der Taser wirke dann trotzdem und ermöglicht das Überwältigen der Person.

Jusos in Hamburg: Taser nur für Sondereinheiten

Die Jusos sehen den geplanten verstärkten Einsatz von Tasern als falschen Weg. „Die ohnehin schon angespannten Einsätze werden dadurch noch zusätzlich eskaliert“, heißt es in einem Antrag für den SPD-Landesparteitag am 3. Juni. Der SPD-Nachwuchs will das Taser-Pilotprojekt im Streifendienst nicht ausweiten, sondern beenden. Die Taser sollen lieber in den Händen von „besonders geschulten Unterstützungsstreifen und dem SEK belassen werden“, heißt es in dem Antrag.

Die Jusos weisen auf die Gefährlichkeit von Elektroschockern hin. „Bei Tasern handelt es sich keinesfalls um ein nur kurzzeitig schmerzendes Mittel: Bei Vorerkrankungen wie Asthma oder Herzrhythmusstörungen, aber auch psychischen Erkrankungen oder Drogenkonsum drohen schwerwiegende gesundheitliche Folgen. Im Extremfall

auch der Tod der Betroffenen, wie kürzlich bei einem Einsatz der Polizei Dortmund geschehen.“

Polizeigewerkschaften wollen den Taser für Streifenwagen

Die Beamten könnten aber nun einmal vorab nicht sehen, welche Erkrankungen eine Person habe. „Mit jedem Einsatz schwingt das Risiko mit, die Betroffenen tödlich oder zumindest folgenschwer zu verletzen.“

Die Hamburger Polizei ist vom Taser überzeugt. Nach dem Einsatz mit Hund Haix hieß es aus der Pressestelle: „Durch den Einsatz des DEIG konnten mögliche weitere Straftaten des 38-Jährigen sowie seine Eigen-, aber auch eine Fremdgefährdung anderer Menschen verhindert werden. Dieser Fall zeigt erneut, wie wichtig der Taser als Einsatzmittel sein kann!“

Die Deutsche Polizeigewerkschaft (DPolG) würde den Taser gern in jedem Streifenwagen wissen. Thomas Jungfer, DPolG-Landesvorsitzender: „Ich verstehe den Antrag der Jusos nicht. Das wäre ein klarer Rückschritt.“ Die Unterstützungseinheiten würden ja nicht rund um die Uhr arbeiten, daher reiche es nicht, wenn sie diese Waffe hätten.

„Bei psychisch Kranken, die auf Polizisten losgehen, ist der Taser eine gute Wahl“, so Jungfer. Der Einsatz liege zwischen Pfefferspray und Schusswaffe. Jungfer: „Es ist doch besser getasert zu werden, als erschossen zu werden.“