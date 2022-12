Viel essen, viel sitzen – Bewegung ist während der Feiertage oft Mangelware. Für alle, die ihren Fest-Gästen Hamburgs schönste Seiten zeigen möchten, haben wir die besten Einkehrmöglichkeiten an den beliebtesten Spazierwegen zusammengestellt.

Alster mit Ausblick

Der Klassiker unter den Spaziergängen: einmal um die Alster. Für alle, die Hamburg von der schönsten Seite sehen und selbst gesehen werden möchten. Einkehrmöglichkeiten gibt es es genug. Wir beenden die knapp acht-Kilometer-Strecke am liebsten im Eiscafé „La Dolce Vita“ auf Höhe des Hotels Bellevue (St. Georg) mit einem Käse-Schinken-Toast oder gehen ein paar Schritte weiter nach Norden und genießen den Alsterblick mit einem heißen Kakao an der „Alsterperle“.

Anke Geffers

Punsch am Bramfelder See

Im Sommer verkauft Tobias Reich Eis, im Winter gibt es am Imbisswagen Punsch und Glühwein. Alles schmeckt ausgezeichnet. Für den etwa einstündigen Spaziergang um den Bramfelder See nehmen wir einen Punsch für den Weg mit und nach der Tour gibt es einen Glühwein.

Kleine Rast an der Elbe

Feiertags-Völkerwanderung an der Elbe: Wer am Museumshafen startet, endet häufig schon an der Strandperle. Weiter in Richtung Blankenese , wird etwa auf der Höhe von Airbus am Elbuferweg 85 mit der „Kleinen Rast“ belohnt. Ab 1. Januar übernimmt das Magazin „Der Hamburger“ den Imbiss als Außenstelle mit bestem Elbblick.

Niendorf mit Waldcafé

Wanderung durch das Niendorfer Gehege ohne Einkehr im „Waldcafé Correll“? Möglich, aber nicht empfehlenswert. Seit 1981 gehört ein Besuch im Restaurant mit Verkaufskiosk und beheizbarem Außenbereich zum Spaziergang dazu. Ab zweitem Feiertag ist ab 11 Uhr geöffnet.

Erst Park, dann Crêpes

Der Jenischpark ist groß genug, da treten sich Spaziergänger auch an Feiertagen nicht auf die Füße. Alle, die es durch den Park an die Elbe bis zum Anleger Teufelsbrück schaffen, haben sich Crêpes am Wagen der Crêperie Laroche oder zumindest einen Kaffee für den Rückweg verdient.

Alles Bio am Volkspark

Bunt und einladend: ein Kiosk wie „C‘est si bon“ hat am Volkspark lange gefehlt. Am Dahliengarten lädt das Mini-Restaurant nach einem Rundgang durch den Park nicht nur zum Kauf von Getränken und Snacks zum Mitnehmen sondern auch zum Essen ein. Alles bio und alles gut. Geöffnet ist ab Mittwoch nach Weihnachten.

Am Hafen entlang

Mit einem Glühwein oder einem Coffee to go macht der Spaziergang am Hafen noch mehr Spaß. Getränke zum Mitnehmen gibt es beim „Cafe Melt“ am Johannisbollwerk 19. Weiter geht es am Hafen entlang. Oder lieber durchs Portugiesenviertel zum Michel?