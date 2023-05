Auf der einen Seite der Blick zur Elbe, auf der anderen ein Streifen Wiese: Die größte Promenade in der HafenCity, der Kirchenpauerkai, feiert seine Eröffnung. Der erste Abschnitt der Fläche im Quartier Baakenhafen bietet auf über 500 Metern Platz für Erholung, Sport und Spiel. Am kommenden Wochenende gibt es außerdem ein kostenloses Programm für die ersten Besucher.

Als „neues Highlight der HafenCity für Mensch und Natur“, bezeichnete Stadtentwicklungssenatorin Karen Pein (SPD) die Promenade bei der Eröffnung am Mittwoch. Am südlichen Ende des Quartiers Baakenhafen gelegen, bietet sich vom Kirchenpauerkai ein direkter Blick auf die Elbbrücken und den gegenüberliegenden Grasbrook, wo ebenfalls ein neuer Stadtteil entsteht.

Kirchenpauerkai in der HafenCity: Joggen, Radeln und Flanieren

Rund 560 Meter lang ist der erste Abschnitt der insgesamt etwa einen Kilometer langen Promenade. Seinen Namen hat der Kai von Gustav Heinrich Kirchenpauer, einem Hamburger Bürgermeister im 19. Jahrhundert.

Joggen, Fahrradfahren und Flanieren: Am Kirchenpauerkai können die Besucher alles parallel tun. Patrick Sun Joggen, Radfahren und Flanieren: der Kirchenpauerkai in der HafenCity

Stattliche 30 Meter breit ist der Kai: Für Fußgänger gibt es einen Weg direkt an der Elbe, gesäumt von rustikalen Holzbänken. Einige restaurierte Kräne erinnern an die Zeit, als die Kaikante noch dem Hafenumschlag diente. Radfahrer haben auf dem vier Meter breiten Mittelstreifen Platz, und für Läufer wurde extra ein Joggingpfad mit Kunstrasen angelegt.

Hamburgs neues Baakenhafen-Quartier

Nördlich schließt die Promenade mit einem üppigen Grünstreifen an das neue Viertel an der Baakenallee an. Rund 2400 Wohnungen, eine Grundschule, eine Kita, Geschäfte und 2200 Arbeitsplätze entstehen hier. Bereits seit 2018 zieht der Baakenpark, eine künstliche Halbinsel im Baakenhafen, die Besucher an.

Felix Schwarz vom Atelier Loidl Landschaftsarchtiekten, Projektmanagerin Barbara Schwöppe und Andreas Kleinau von der HafenCity GmbH, Stadtentwicklungssenatorin Karen Pein (SPD) (v.r.n.l.) Patrick Sun Felix Schwarz vom Atelier Loidl Landschaftsarchitekten, Projektmanagerin Barbara Schwöppe und Andreas Kleinau von der HafenCity GmbH, Stadtentwicklungssenatorin Karen Pein (SPD) (v.l.)

Hingegen sind die Grünflächen am Kirchenpauerkai allein der Tier- und Pflanzenwelt vorbehalten. In ein bis zwei Jahren soll der zarte Rasenflaum zu einer imposanten Grünfläche angewachsen sein. „Wiesenlandschaften, verschiedene Baumquartiere und Sträucher werden eine bedeutende ökologische Wirkung inmitten der Stadt entfalten“, ist sich Andreas Kleinau von der HafenCity GmbH sicher. Wer trainieren oder toben möchte, kann dazu die zahlreichen Sport- und Spielflächen nutzen.

Kostenloses Programm zur Eröffnung

Am kommenden Wochenende (3. bis 6. Juni 2023) wird es zur Eröffnung des Kirchenpauerkais ein kostenloses Programm mit Live-Musik, Yoga am Wasser und Lesungen geben. Den Start macht der HafenCityRun am 3. Juni, bei dem unter anderem auch die Stadtentwicklungssenatorin mitlaufen wird.

Die Arbeiten am zweiten Abschnitt sollen voraussichtlich 2026 starten und bis 2027 fertig werden. Dann erstreckt sich die Promenade vom Baakenhöft im Westen bis zur U-Bahnstation Elbbrücken im Osten. Bislang hat die schicke Promenade die Stadt 8,5 Millionen Euro gekostet. Entworfen wurde sie vom Atelier Loidl Landschaftsarchitekten.