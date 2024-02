Als das Deutsche Reich am 8. Mai 1945 kapitulierte, war das NS-Regime am Ende – aber die Nazis, die sind geblieben, hatten oft Schlüsselpositionen in der Justiz, in der Verwaltung, bei der Polizei, ja, sie saßen sogar als SPD-, FDP- oder CDU-Abgeordnete in den Parlamenten. Jetzt hat die Hamburgische Bürgerschaft ein großes Forschungsprojekt gestartet. Ziel der Untersuchung: Herauszubekommen, wer unter den Parlamentariern nach 1945 eine Nazi-Vergangenheit hatte. Schon jetzt ist klar: Es waren viele.

Der Historiker Holger Martens von der Hamburger Historiker-Genossenschaft eG untersucht aktuell die Lebensläufe von 478 in Frage kommenden ehemaligen Bürgerschaftsabgeordneten aller Parteien (Jahrgang 1927 und älter) – davon hatten in der NS-Zeit nach aktuellem Stand 115 ein NSDAP-Parteibuch, also jeder Vierte. Die Zahl wird vielleicht nach oben korrigiert werden müssen – Martens ist noch ganz am Anfang seiner Arbeit.

Mutmaßlich saßen in sämtlichen Fraktionen der Bürgerschaft ehemalige NSDAP-Mitglieder. Unter den NS-belasteten Abgeordneten findet sich durchaus der eine oder andere prominente Name: Da wäre beispielsweise Karl Schiller (1911-1994) zu nennen, der von 1946 bis 1957 der Bürgerschaft angehörte. Der SPD-Politiker war Wirtschaftssenator in Hamburg und in Berlin, ab 1966 Bundeswirtschaftsminister und ab 1971 zusätzlich auch noch Bundesfinanzminister. Heute wissen wir, dass er 1937 der NSDAP beigetreten war.

Oder: der SPD-Politiker Walter Tormin (1923-2011). In den 70er Jahren leitete er die Landeszentrale für Politische Bildung und war später Chef des Amtes für Berufs- und Weiterbildung in der Schulbehörde. Auch er gehörte der NSDAP an, und zwar ab 1941.

Nach 1945 schwiegen sämtliche Abgeordnete über ihre NS-Verstrickung

Nach 1945 hüllten sich die NS-belasteten Abgeordneten im Schweigen: So gut wie keiner redete offen über seine NS-Vergangenheit. Viele leugneten oder verdrängten ihre Verstrickung. In den biografischen Parlamentshandbüchern der Bürgerschaft gibt es deshalb auch zu keinem einzigen Abgeordneten Hinweise auf eine NSDAP-Mitgliedschaft.

Auftrag von Historiker Holger Martens ist es nun, möglichst lückenlose Biografien anzufertigen. Dazu zieht er zahlreiche Quellen heran: etwa die NSDAP-Mitgliederkartei, die allerdings nicht vollständig ist, außerdem Datenbanken beim Bundesarchiv und anderer Archive, Akten der britischen Militärregierung und Unterlagen der ehemaligen Wehrmachtsauskunftsstelle.

SPD-Politiker Walter Tormin, bis 1976 Leiter der Landeszentrale für Politische Bildung. Er trat 1941 der NSDAP bei. NDR SPD-Politiker Walter Tormin, bis 1976 Leiter der Landeszentrale für Politische Bildung. Er trat 1941 der NSDAP bei.

Andere Länderparlamente haben die NS-Vergangenheit ihrer Abgeordneten teilweise schon vor etlichen Jahren erforscht, etwa Bremen, Niedersachsen und Hessen. Das bisher umfangreichste Forschungsprojekt dieser Art wurde vom schleswig-holsteinischen Landtag in Auftrag gegeben und ist seit 2017 abgeschlossen.

„Wissenslücken schließen und den Boden für weitere Forschung bereiten“

Warum ist die Hamburger Bürgerschaft so spät dran? Bürgerschaftspräsidentin Carola Veit (SPD) berichtet, dass es in Hamburg bereits 2015 erste Voruntersuchungen gegeben habe. „Jetzt haben wir uns entschieden, diese wichtige Arbeit wiederaufzunehmen und eine intensive Grundlagenforschung anzuschieben. Es geht darum, sich zunächst einen Überblick über die belasteten Angeordneten zu verschaffen. So können wir Wissenslücken schließen und den Boden für weitere Forschungen über die nationalsozialistische Vergangenheit ehemaliger Abgeordneter der Hamburgischen Bürgerschaft bereiten.“

Historiker Holger Martens, der das Projekt leitet, sagt: „Die Grundlagen, die jetzt mit der Studie geschaffen werden, sind für die Forschung durchaus wichtig. Wer sich mit der Nachkriegsgeschichte und der Geschichte der jungen Bundesrepublik befassen will, kann dann auf diese Ergebnisse zurückgreifen, etwa, wenn es um Verbindungen von Abgeordneten zu rechten Parteien geht. Dabei kann schnell festgestellt werden, ob frühere NSDAP-Mitglieder dabei waren.“

Prof. Sönke Neitzel und Michael Batz gehören dem Beirat an

Martens weiter: „Es stellen sich aber auch noch ganz andere Fragen, etwa zum Leiter der Landeszentrale für politische Bildung, Walter Tormin. Er war ohne Zweifel nach 1945 ein überzeugter Demokrat. Aber hatte er überhaupt ein Interesse daran, sich intensiv mit Biografien von NSDAP-Mitgliedern und ihren Motiven zu befassen, wo er selbst Mitglied gewesen war?“

Bürgerschaftspräsidentin Veit hat einen interdisziplinär besetzten Beirat ins Leben gerufen, der das Projekt begleitet. Mitglieder sind unter anderem Oliver von Wrochem, Chef der „Stiftung Hamburger Gedenkstätten und Lernorte zur Erinnerung an die Opfer der NS-Verbrechen“, Lichtkünstler Michael Batz, und Sönke Neitzel, Professor für Militärgeschichte an der Uni Potsdam.

Das Projekt soll noch in dieser Legislaturperiode abgeschlossen sein. Die Ergebnisse werden Anfang 2025 im Rahmen einer Ausstellung vorgestellt. Carola Veit: „Es wird im Rathaus begleitende Veranstaltungen für interessierte Hamburger und Schulklassen geben. Danach könnten weitere tiefergehende Forschungsprojekte folgen.“