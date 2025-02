Die Schüsse trafen ihn in den Kopf: 24 Jahre sind seit dem Mord an dem Hamburger Gemüsehändler Süleyman Taşköprü in Bahrenfeld vergangen. Lange blieben die Hintergründe ein Rätsel. Die Behörden ermittelten in die falsche Richtung – und machten sich damit mitschuldig, dass die Mord-Serie des Nationalistischen Untergrunds (NSU) deutschlandweit weiterging. Alle Bundesländer haben die Taten aufgearbeitet. Nur Hamburg nicht. Am Freitag wurde nun endlich auch hier eine umfassende Untersuchung gestartet.