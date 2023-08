Soziales Instrument und Sportgerät: Darum fährt MOPO-Felix bei den Cyclassics mit

Am Sonntag gehen wieder tausende Radfahrer bei den Cyclassics an den Start. Mit dabei ist auch MOPO-Mitarbeiter Felix Herkenrath. Warum er um 7 Uhr morgens an der Außenalster liebend gern auf sein Rad steigt und ihm das Fahren in der Gruppe mehr Spaß bringt, verrät er hier.

Von Ostern bis Oktober gibt es für mich keine bessere Sportart als das Radfahren. Ich steige Zuhause auf mein Bike und fahre einfach los. Das Hamburger Umland macht es mir leicht – es hat viel für Radsportler zu bieten. Fährt man zum Beispiel zum Zollenspieker Fährhaus in Kirchwerder, trifft man eigentlich immer Gleichgesinnte – bei jedem Wetter. Kurz vor den Cyclassics herrscht dort immer besonders viel Verkehr auf zwei Rädern.

Die Freude auf die Cyclassics beginnt schon Tage vorher

Am Sonntag stehe ich dann mit meinem kleinen Team aus Freunden und Arbeitskolleg:innen am Start des 60-Kilometer-Rennens der Cyclassics. Auch wenn es für uns alle vor allem um den Spaß geht, will trotzdem jeder für sich versuchen, die eigene Bestzeit aus dem Vorjahr zu knacken. Das gemeinsame Erleben ist dabei definitiv ein zusätzlicher Antrieb. So beginnt die Vorfreude schon einige Tage vor dem Event selbst. Gemeinsam holen wir die Startunterlagen ab, besprechen Streckendetails und schauen nach, wie sich die Streckenführung im Vergleich zum letzen Jahr verändert hat.

Die Cyclassics sind für mich vor allem das krönende Finale einer großartigen Reise. Denn sie motivieren mich dazu, regelmäßig Sport zu treiben und so das ganze Jahr über fit zu bleiben. Auch würde ich einige meiner Freunde ohne die regelmäßigen gemeinsamen Fahrten deutlich seltener sehen. Damit ist das Rennrad für mich soziales Instrument und Sportgerät zugleich. So, ich steige jetzt auf mein Rad und drehe die letzten Runden, bevor es am Sonntag losgeht. Sehen wir uns an oder auf der Strecke?

Noch mehr Infos zu den diesjährigen Cyclassics hört ihr in der aktuellen Folge des MOPO-Bike-Podcasts „Die Zweite Luft.“