Überraschende Wende auf den letzten Drücker: Die Flüchtlingsunterkunft Sophienterrasse im vornehmen Harvestehude muss möglicherweise doch nicht in wenigen Wochen geschlossen werden. Einige Anwohner hatten der Stadt im Jahr 2015 einen Nachbarschaftsvertrag abgerungen, wonach Flüchtlinge nur bis zum 26. September 2024 in ihrer Mitte leben dürfen – und dann 50 Jahre lang keine soziale Einrichtung in dem Gebäude betrieben werden darf. Nun scheint es Hoffnung für die knapp 190 Bewohner zu geben, wie der Senat verkündet.