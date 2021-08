Sonniger Ausblick : Der Frühling kommt – und zwar schon diese Woche!

Nachdem es in den letzten Tagen noch einmal richtig frostig war, wird es nun frühlingshaft mild. An manchen Orten wird sogar die 15-Grad-Marke geknackt! Einem Nachmittag auf dem Balkon oder ersten Arbeiten im Garten steht nichts mehr im Wege.

Felix Dietzsch vom Deutschen Wetterdienst (DWD) verkündet: „Schnee und Glatteis, die weite Teile des Landes im Griff hatten, gehören nun zunehmend der Vergangenheit an der.“ Die kräftigen Tiefdruckgebiete auf dem Atlantik würden sich in den kommenden Tagen gegen die arktische Frostluft durchsetzten. Wie der DWD mitteilt, wird das Wetter am Mittwoch in Hamburg überwiegend trocken bei milden 5 bis 8 Grad. Auch am Donnerstag und Freitag bleiben die Temperaturen mild und erreichen Höchstwerte von bis zu 10 Grad.

Temperaturen steigen im Süden auf bis zu 18 Grad an

Im Laufe der Woche wird sich immer mehr die Sonne zeigen, und am Wochenende setzt sich das Frühlingswetter dann vollends durch. Genau richtig für ein Sonnenbad auf dem Balkon oder einen Spaziergang in der Natur. Dafür sogt ein Hochdruckgebiet, das sich über große Teile Europas ausbreitet. Dabei steigen die Temperaturen mancherorts in Deutschland auf bis zu 18 Grad an. Nur an den Küstengebieten könne es laut DWD trüber sein. (es)