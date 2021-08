Sonne über Hamburg: Morgen 27 Grad – doch wie lange bleibt es warm?

Sonnenbrillen raus und Balkonstühle abstauben – der Sonntag in Hamburg verspricht Temperaturen von bis zu 27 Grad. Am Montag sieht es weiter sonnig aus auf dem Wetterradar, die nächsten Tage könnten wieder nasser werden.

Der Samstag kommt mit 12 Grad an der See und bis zu 15 Grad in Hamburg noch etwas frisch daher. Am Sonntag sind diese Werte bei den angekündigten 27 Grad und viel Sonnenschein schnell vergessen. Dem Deutschen Wetterdienst zufolge sind örtlich aber vor allem in der Nacht zu Montag auch einige Schauer und Gewitter möglich.

Hamburg: So wird das Wetter nächste Woche

Die Sonne bleibt dem Norden am Montag noch etwas erhalten. An der Grenze zu Dänemark können es bis zu 22 Grad werden, an den Küsten um die 20 und im Südosten sogar 27 Grad. Im Verlauf des Tages zieht von Westen Regen herüber, der teils auch Gewitter mit sich bringen kann.

Der Wind weht schwach bis mäßig und dreht von Süd auf West. Dienstag ist der kurze Ausflug in den Sommer voraussichtlich wieder vorbei. Einzig die Temperaturen um 17 bis 20 Grad erinnern noch daran, ansonsten bleibt es bewölkt mit Regenschauern. (abu)