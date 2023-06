Sonne satt und bis zu 29 Grad: So wird das Wetter in Hamburg

Hamburg erlebt heute bestes Wetter. Am Mittag und Nachmittag ist es sonnig und trocken, später sind weiter im Osten an der Elbe vereinzelt starke Gewitter möglich. Die Tageshöchsttemperaturen liegen zwischen 22 Grad an der dänischen Grenze und 28 Grad in Lauenburg, an der Westküste um 19 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Nordwest- bis Nordrichtung.

In der Nacht zum Freitag ist es in Nordfriesland stellenweise wolkig, sonst oft klar, örtlich Nebelfelder. Die Temperaturen sinken auf 6 bis 11 Grad.

Hamburg: So wird das Wetter am Freitag

Am Freitag gibt es neben lockeren Wolken viel Sonne und Höchstwerte zwischen 22 Grad auf Sylt und 28 Grad in den südöstlichen Landesteilen. Der Wind weht meist schwach aus Nord bis Nordost.

In der Nacht zum Sonnabend ist es gering bewölkt oder klar und die Temperaturen sinken auf 10 bis 14 Grad.

Hamburg: So wird das Wetter am Sonnabend

Am Sonnabend ist es vielerorts sonnig, zeitweise heiter und die Temperaturen erreichen Höchstwerte zwischen 25 Grad auf Sylt und 29 Grad in Hamburg, an der Ostseeküste mit Seewind zwischen 21 und 25 Grad. Der Wind weht mäßig bis frisch aus Ostrichtung.

Hamburg: So wird das Wetter am Sonntag

Die Nacht zum Sonntag wird überwiegend klar und trocken. Tiefstwerte liegen zwischen 12 und 15 Grad, an der Ostsee kann frischer Ostwind aufkommen.

Am Sonntag ziehen im Norden vereinzelt Quellwolken auf. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 25 Grad auf Sylt und 29 Grad in Hamburg, an der Ostseeküste mit Seewind zwischen 21 und 25 Grad.

In der Nacht zum Montag wird es gering bewölkt, später klar und die Tiefsttemperaturen liegen zwischen 13 und 16 Grad. Der Wind weht mäßig aus Ostrichtung, an den Küsten frisch mit einzelnen Windböen.

Quelle: Deutscher Wetterdienst