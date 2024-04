Sonne satt und fast 30 Grad: Jetzt kommt der Sommer nach Hamburg!

Jetzt aber: Endlich kommt der Sommer! Die Hamburger können sich in dieser Woche über Temperaturen bis zu 27 Grad freuen. Die Aussicht für die kommenden Tage.

Der Montag ist ein Vorgeschmack auf die sommerlichen Temperaturen, die der Deutsche Wetterdienst (DWD) für diese Woche erwartet. Am Dienstag sollen die Werte weiter steigen. Die Nacht auf den Mittwoch – den 1. Mai – soll die optimalen meteorologischen Bedingungen liefern, um den Tag der Arbeit gebührend zu feiern.

Sommerhafter 1. Mai: 27 Grad am Mittwoch

DWD-Meteorologe Michael Knobelsdorf sagt: „Der Tanz in den Mai ist bei trockenen 10 Grad möglich. Wohlgemerkt 10 Grad plus. Noch vor etwa einer Woche hatten wir ja in Schleswig-Holstein in der Nacht noch minus 10 Grad.” Tagsüber sollen am ersten Tag des Monats Temperaturen von bis zu 27 Grad erreicht werden.

Die Nacht zum Donnerstag soll klar und trocken sein mit Tiefstwerten zwischen 10 und 14 Grad. Auch für den Donnerstag werden in Hamburg Temperaturen von mehr als 25 Grad erwartet. Den etwas frischen Wind kann man somit gut ertragen.

Gleichzeitig bekomme die Sonne nun jeden Tag mehr Kraft. Entsprechend wichtig sei auch der Sonnenschutz und Sonnencreme. „Wenn Sie sich jetzt ungeschützt in die Sonne setzen, verbrennt man schnell – egal welcher Hauttyp. Das unterschätzt man gern.”

Christi Himmelfahrt mit Sonne und 20 Grad?

Es ist zwar noch ein wenig hin, aber der DWD-Meteorologe macht auch Hoffnung für die Zeit rund um Christi Himmelfahrt. Möglich sind in Norddeutschland dann trockenes Wetter mit viel Sonnenschein bei etwa 20 Grad. (lp/dpa)