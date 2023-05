Regenjacke oder Badehose? So wird das Wetter am langen Wochenende

Sommer am langen Wochenende? Nicht ganz: Zumindest am Vatertag müssen sich Hamburger:innen auf einen eher kühlen freien Tag einstellen, aber: Zum Wochenende gibt es endlich wieder etwas Sonne.

„Am Donnerstag bleibt es noch recht kühl, wird höchstens 15 oder 16 Grad“, sagt der Experte vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Hamburg. Das sei für diese Jahreszeit etwas zu kühl. Immerhin ist es am Vatertag jedoch recht freundlich und Sonne und Wolken wechseln sich immer wieder ab.

Himmelfahrt: So wird das Wetter in Hamburg

In Richtung Wochenende wird es dann endlich wieder wärmer. So steigt das Thermometer am Freitag schon auf 18 Grad Höchsttemperatur und die Sonne zeigt sich viel – obwohl ein paar Wolken aufziehen können, so der Meterologe weiter. Aber trocken bleibt es allemal.

Auch am Samstag geht es weiter mit dem „freundlichen Mix aus Sonne und Wolken“ und Temperaturen um die 18 Grad. Aber: Abends kommt ein bisschen feuchte Luft rein, so dass es nicht ausgeschlossen ist, dass es am Samstagabend noch schauert und gewittert.

Sonntag heißt es dann: der Frühsommer ist zurück! Viel Sonne, wenig Wolken und sogar 24 bis 25 Grad sind da drin. Grund für das Wärme-Comeback: Deutlich wärmere Luft von Osten, wie der Experte erklärt. Auch Anfang der nächsten Woche bleibt es warm – und die Temperaturen ziehen deutlich über die 20-Grad-Marke. (alp)