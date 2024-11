Der Hype um die Dubai-Schokolade wird immer irrer! 100 limitierte Tafeln gibt es am Mittwoch im „Lindt“-Shop in der Spitalerstraße zu ergattern. Der erwartete Ansturm? Enorm! Filialleiter Christoph Huber rüstet vorsorglich auf. Mit der MOPO spricht er über Security, Absperrungen und die Angst vor eingeschlagenen Scheiben! Dazu alle Infos für die Fans: So läuft der Sonderverkauf in Hamburg ab.