Urlaub für Hamburger: So teuer ist Mallorca aktuell – hier entspannen Sie günstiger

Urlaubsreife Hamburger aufgepasst! Wer in diesem Jahr einen Urlaub auf Mallorca plant, muss etwas tiefer in die Tasche greifen als 2019. Ob fünf Sterne oder nur einer: In allen Kategorien sind die Preise gestiegen. Wie hoch die Preise aktuell im Schnitt sind – und welche Alternativen es gibt.

Bis zu 50 Prozent mehr als im Jahr 2019 müssen Sonnenhungrige in diesem Jahr für eine Hotelübernachtung auf der Baleraren-Insel zahlen. Der durchschnittliche Übernachtungspreis pro Nacht stieg laut „Travelbook“ bei Ein-Sterne-Häusern von 66 auf 75 Euro, bei zwei Sternen von 67 auf 98 Euro, bei drei Sternen von 98 auf 128 Euro, bei vier Sternen von 147 auf 181 Euro. Und bei fünf Sternen von 211 auf 321 Euro – ein Plus von satten 52 Prozent!

Mallorca-Urlaub: Nicht nur die Unterkünfte sind teurer geworden

Auch die Preise für Speisen und Getränke sind in den vergangenen vier Wochen im Schnitt um 20 Prozent gestiegen. Das teilt der Arbeitsgeberverband CAEB Restauració mit. Es gebe Unternehmen, die die gestiegenen Kosten für Lebensmittel und Energie direkt an die Kunden weitergäben, andere hielten sich damit aus strategischen Gründen zurück.

Einige Gastbetriebe hätten ihre Menükarten in den vergangenen Wochen radikal umgestellt, so CAEB weiter, um unter anderem die gestiegenen Kosten für Strom, Gas und Öl wieder reinzuholen. Die Preise für Kaffee seien in den vergangenen Wochen den Angaben zufolge am deutlichsten gestiegen.

Wo können Hamburger stattdessen günstig übernachten?

Andere Regionen sind im Vergleich zu Mallorca deutlich günstiger. „HomeToGo“, ein Online-Marktplatz für Ferienhäuser, hat die günstigsten unter den 100 beliebtesten Reisezielen für den Sommer 2022 ermittelt. Demnach ist Bali mit einem Durchschnittspreis von 46 Euro pro Nacht für ein Ferienhaus oder eine Ferienwohnung am günstigsten, gefolgt vom südafrikanischen Strand, einem Ort in der Nähe Kapstadts, mit 71 Euro und Albanien mit 75 Euro pro Nacht.

Das könnte Sie auch interessieren: Aus nach 24 Jahren: Nobelhotel „Park Hyatt“ im Levantehaus muss schließen

Allerdings sind die Flüge in die Regionen mit den günstigeren Übernachtungspreisen teurer als ein Flug nach Mallorca. Während Hin- und Rückflüge nach Palma mit viel Glück bei rund 70 Euro liegen, kosten Hin- und Rückflüge nach Bali aktuell um die 900 Euro, Albanien liegt bei rund 300 Euro und Südafrika sogar bei rund 1000 Euro.