Sommerdom mit Premiere, Beachclub und Events

Diesmal begeistert euch der Sommerdom vom 26.7. bis 25.8. mit über 50 verschiedenen Fahrattraktionen und Laufgeschäften, darunter spannende Neuheiten und beliebte Comebacks. Freut euch auf adrenalingeladene Looping-Karussells mit mehrfacher G-Beschleunigung, rasante Abfahrten, die für ordentlich Bauchkribbeln sorgen, und entspannte Rundfahrten, die zur Erholung einladen. Auch die Allerkleinsten kommen bei ihrer ersten Eisenbahnfahrt voll auf ihre Kosten. Bei den 2. DOM-Sommerspielen sind wieder viel Geschick und Treffsicherheit gefragt und der Regenbogentag steht zum achten Mal für Toleranz und Vielfalt.

Premiere Nordic Tower

Mit 80 Metern Höhe ist das Hochkettenkarussell eines der größten, transportablen Fahrgeschäfte Deutschlands und diesmal auch das höchste auf dem Sommerdom. Der Tower Ride bietet Nervenkitzel in schwindelerregender Höhe und einen atemberaubenden Panoramablick über Hamburg. Die 16 gesicherten Doppelsitze drehen sich, während das Tempo und die Höhe zunehmen. Oben angekommen wartet auf euch das Gefühl von grenzenloser Freiheit.

DOM-Neuheiten

Diesmal präsentiert euch der Sommerdom gleich drei Neuheiten. Die DOOM-Geisterbahn besticht auf zwei Etagen durch eine gruselige XXL-Friedhofswelt und ein unheimliches Haus mit engen Gängen und vielen Schreckmomenten. Das Kaleidoskop entführt euch in eine magische Welt voller Farben und optischer Täuschungen mit 20 faszinierenden Illusionen. Das Mondlift, das letzte reisende Geschäft dieser Art in Deutschland, erinnert an ein Riesenrad, aber mit einem spektakulären Twist: die Gondeln fliegen über Kopf und bieten eine Loopingfahrt in 22 Metern Höhe.

Sommerdom-Comebacks

Gleich fünf besondere Attraktionen kehren auf den DOM zurück:

Airwolf: Unvorhersehbare Bewegungsabläufe begeistern Action-Fans mit spektakulären Drehungen, Überschlägen und Flugmanöver in 22 Metern Höhe.

Frisbee: Die rotierende Kreisschaukel schwingt in einem beeindruckenden 90-Grad-Winkel und erzeugt ein einzigartiges Gefühl von Schwerelosigkeit.

Gladiator: Mit 90 km/h und einer Beschleunigung von 4g katapultiert der Propeller die drehbare Gondel auf eine Flughöhe von 62 Metern.

Aqua Velis: Das dreistöckige Spaßlabyrinth steckt voller Herausforderungen mit Wasserelementen, die jede Ecke in ein Abenteuer verwandeln.

Pirates Adventure: Wie bei „Fluch der Karibik" bergen die Piratenkammern unzählige Überraschungen inmitten der rauen See, die jedes Abenteuerherz höherschlagen lassen.

Event-Highlights

8. Regenbogentag

Am 1. August wird der Hamburger DOM beim 8. Regenbogentag zum farbenfrohen Symbol für Toleranz und Vielfalt. Die Parade startet um 19.00 Uhr am Eingang Feldstraße, begleitet von einer Sambaband und viel Konfetti. Ab 20.30 Uhr sorgt DJ Pauli im Beachclub für die große Aftershow-Party. Begleitenden Aktionen auf der DOM-Meile runden das Event ab.

2. DOM-Sommerspiele

Die 2. DOM-Sommerspiele finden am 15. August statt. Ab acht Jahren kann jeder in verschiedenen Altersklassen an Disziplinen wie Entenangeln, Dosenwerfen oder Bowling teilnehmen. Die Siegerehrung für die besten drei jeder Altersklasse findet ab 18.30 Uhr statt. Anmeldung und Infos unter www.dom-sommerspiele.de. Die Teilnahme ist kostenfrei und die Plätze sind begrenzt.

Feuerwerke

Der Sommerdom erstrahlt an drei Abenden wieder in einem spektakulären Licht- und Farbenspiel! Die Feuerwerke werden am 26. Juli, 9. August und 23. August jeweils um 22.30 Uhr gezündet und verwandeln den Nachthimmel über dem Hamburger DOM in ein magisches Farbenmeer für unvergessliche Momente.

DOM-Bär Bummel

Jeden Mittwoch von 16.00 bis 18.00 Uhr und sonntags von 15.00 bis 17.00 Uhr mischt sich Bummel für Selfies, Schabernack und Umarmungen in der Nähe des Riesenrades unter die Besucher. Doch aufgepasst: Bei Regen bleibt Bummel lieber in seiner gemütlichen Bärenhöhle.

Beachclub beim Eingang Feldstrasse

Passend zum Gefühl von Sommer, Sonne und Strand präsentiert der Sommerdom in der DOM-Reihe Feldstraße einen Beachclub. Ein echter Sandstrand umringt von Palmen mit zahlreichen Sitzgelegenheiten lädt zum Entspannen und Verweilen ein. Hier können die Gäste die Seele baumeln lassen und das passende kulinarische Angebot genießen, inklusive erfrischender Sommer-Cocktails von der Beachbar. Freitags und samstags wird der Beachclub zum Party-Hotspot, wenn verschiedene DJs für ausgelassene Stimmung sorgen. Zum Wochenausklang untermalt Livemusik von DOROTA das entspannte Ambiente. An Familientagen wird ein Kinderprogramm geboten, das die kleinen Besucherinnen und Besucher begeistert.

Die Öffnungzeiten:

Montags bis donnerstags von 15.00 Uhr – 23.00 Uhr

Freitags und sonnabends von 15.00 Uhr – 0.30 Uhr

Sonntags von 14.00 Uhr – 23.00 Uhr

Weitere Informationen:

