Die Sommersaison des Doms startet am 21. Juli um 17 Uhr. Dann eröffnet Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) das Volksfest vor der Achterbahn „Heidi the Coaster“. Der sogenannte Boost Spinning Coaster hat drehbare Gondeln, ist neu im Programm und laut den Veranstaltern „absolut familientauglich“.

Schlemmen, flanieren, kreischen in der Achterbahn: All das ist bald wieder möglich, denn am Freitag eröffnet der Hamburger Sommerdom auf dem Heiligengeistfeld. Es gibt neue Highlights, ein Fahrgeschäft kehrt nach fünf Jahren wieder zurück. Und wie wäre es mit Dom-Gutscheinen? Nehmen Sie hier am MOPO-Gewinnspiel teil.

St. Pauli: Sommerdom eröffnet auf dem Heiligengeistfeld

Ebenso neu am Start ist „Mike’s Pitstop“: ein Spaß-Parcours mit mehr als 60 Tricks und Spielstationen rund um das Thema Auto. Auch der Freifallturm „Sky Fall“ ist nach fünfjähriger Pause wieder mit dabei – insgesamt sind das mehr als 50 Fahrgeschäfte und 250 Stände.

Am Donnerstag, den 3. August findet als Teil der Pride-Week der 7. Regenbogentag auf dem Dom statt: eine Parade startet um 19 Uhr und zieht einmal über die Dom-Meile.

Ein wiederkehrendes Highlight ist das abendliche Feuerwerk, das an insgesamt drei Freitagen jeweils um 22.30 Uhr stattfindet. Die Veranstalter hoffen auf mindestens 1,3 Millionen Besucher: „Wenn die Temperaturen stimmen, wird der Dom gut besucht sein“, sagt Sören Lemke von der Wirtschaftsbehörde.

Geöffnet hat der Dom von Montag bis Donnerstag zwischen 15 und 23 Uhr, am Freitag und Samstag zwischen 15 Uhr und 0.30 Uhr und am Sonntag zwischen 14 und 23 Uhr. Der letzte Domtag ist Sonntag, der 20. August. (doe)

Die MOPO verlost drei Dom-Pakete im Wert von je 200 Euro!

Die MOPO verlost drei Gutscheinpakete für den Sommerdom im Wert von jeweils 200 Euro!

Um am Gewinnspiel teilzunehmen, beantworten Sie einfach folgende Frage: Welches Fahrgeschäft ist nach fünfjähriger Pause wieder mit dabei? Schicken Sie die Antwort in einer E-Mail mit dem Betreff „Sommerdom“ und Ihren Kontaktdaten (am besten mit einer Handynummer, unter der wir Sie gut erreichen können) an: gewinn@mopo.de. Teilnahmeschluss ist am Donnerstag, 20. Juli 2023, 14 Uhr.

Veranstalterin des Gewinnspiels ist die Morgenpost Verlag GmbH. Bei einer Teilnahme gelten unsere AGB als akzeptiert. Diese AGB finden Sie unter www.mopo.de/gewinnspiel-agb