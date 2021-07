Im Norden gibt es am Dienstag wechselhaftes Wetter. Bei warmen Temperaturen um 27 Grad zieht von Süden her zunehmend feuchtere Luft auf.

Dadurch kann es – vor allem an der Nordseeküste – zu starken Schauern und heftigen Gewittern kommen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Besonders gegen Abend sollen sich die Unwetter in Richtung Niedersachsen, Brandenburg und Nordrhein-Westfalen ausdehnen.

In der Nacht zum Mittwoch wird es bis zu 19 Grad warm. Am Mittwoch weiten sich Schauer und Gewitter, gemischt mit eventuellem Hagel und Sturmböen, in Schleswig-Holstein und Hamburg aus. (dpa/jd)