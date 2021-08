Sommer, Picknick und Liebeswirren: Lustspiel im Amphitheater in Blankenese

Blankenese –

Endlich wird nach der Corona-Pause wieder Theater gespielt, dem Sommer sei Dank. In diesem Fall, wie fast jedes Jahr seit 2005, in grandiosem Ambiente. Im schnuckeligen Amphitheater im Römischen Garten in Blankenese wird „Die Wirtin“ aufgeführt, von der Schauspieltruppe „Theater N.N.“. Wie schon 2019. In letzter Minute kam jetzt sogar die behördliche Erlaubnis: Die Gäste dürfen wieder Picknickkörbe und Decken mitbringen!

Es erwarten Sie: witzige Dialoge voller Spielfreude. Ein klassisches Lustspiel mit viel Liebeswirren und Sex-Appeal. Und eine Atmosphäre, wie sie romantischer kaum sein könnte. Seit 15 Jahren bespielt das „Theater N.N.“ im Sommer die Bühne, die 30 Meter über der Elbe thront. Das Stück vom Schriftsteller Peter Turrini wird in ähnlicher Besetzung gespielt wie vergangenes Jahr. Allerdings nur vor 113 Zuschauern, coronabedingt.

Die Story: Wirtin Mirandolina (Alena Oellerich) hat einige Verehrer, die sie sich vom Leib zu halten versucht. Darunter auch ein echter Frauenhasser, der Cavaliere von Rippafrata (Jan Katzenberger). Feministische Züge scheinen hier durch. Das Original-Stück („Mirandolina“, von Carlo Goldoni, 1752) war natürlich anders.

Was aber auch in der Turrini-Adaption bleibt: Es taucht recht bald weibliche Konkurrenz um die Grafen auf. Und am Ende entscheidet die Wirtin sich für den Kellner. Warum genau? Hingehen, anschauen! Premiere ist am Donnerstag. Und, ganz wichtig: Picknickkorb nicht vergessen!

– Römischer Garten: 16.-18.7., 23.-25.7. und 6.-9.8., 19.30, Falkensteiner Ufer 45, 25/19 €, Tel. 21 90 65 91, www.theater-nn-hamburg.de