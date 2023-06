Beachclub, Motorräder, Festival: Die besten Sommerwetter-Tipps in Hamburg

Sommerliche 25 Grad und blauer Himmel – das Wetter in Hamburg lädt dazu ein, aus dem Haus zu gehen und etwas zu unternehmen. Vom Musikfest über Flohmärkte und den Motorradgottesdienst bis hin zur „Leselotte“ – das sind die Event-Tipps für die kommenden Tage.

Musikfans aufgepasst: Vom 9. bis zum 11. Juni taucht das Festival 48h Wilhelmsburg die Elbinsel in ein Meer aus Musik und Klängen. Mit insgesamt 146 Musikacts an 53 verschiedenen Orten bespielen Musiker*innen jeder Kultur, aller Genres, Professionalisierungs-und Altersstufen von der Veddel und aus Wilhelmsburg 48 Stunden lang ihre Nachbarschaft. Los geht’s am Freitag um 18 Uhr mit der Eröffnung auf den Ursula-Falke-Terrassen. Der Eintritt ist kostenlos. Eine Übersicht gibt es hier.

„Like Ice and Sunshine“: Beach Club-Atmosphäre – hier wird ein Marktplatz zur Sommeroase

Bereits zum elften Mal wird der Beachclub „Like Ice and Sunshine“ am Freitag (9. Juni) auf dem Wandsbeker Marktplatz eröffnet – und lockt für vier Wochen mit einer Urlaubsatmosphäre für die ganze Familie. Strandkörbe und Liegestühle versprechen ein Strandgefühl, kalte Getränke sowie alkoholische und alkoholfreie Cocktails sorgen für die nötige Abkühlung. Neben einer Schatzsuche für Kinder (19. Juni 2023, ab 14 Uhr) gibt es auch einen After Work Club (Montag-Freitag ab 17 Uhr), Ladies Night (Montag ab 18 Uhr) und Zumba zu entdecken. Die U1 Richtung Farmsen hält direkt am Wandsbeker Markt.

Beim Kurzfilmfestival können Filmbegeisterte in sechs Hamburger Kinos die kurzen Beiträge ansehen (Archivbild). hfr Beim Kurzfilmfestival können Filmbegeisterte in sechs Hamburger Kinos die kurzen Beiträge ansehen (Archivbild).

Bis Sonntag heißt es für alle, die lieber drinnen als draußen sind: Vorhang auf für das Kurzfilmfestival. Unter dem Motto „NOW!“ können Filmbegeisterte noch bis Sonntag (11.6.) in sechs Hamburger Kinos die kurzen Beiträge ansehen. Räumliches Zentrum des Festivals ist die Post am Kaltenkircher Platz. Neben den Filmprogrammen gibt es Open Airs, Diskussionen und Partys. Für die jungen Gäste zwischen vier und 18 Jahren gibt es ein eigenes Programm. Einen Überblick gibt es hier.

Trödeln am Kuhmühlenteich: Das ist Hamburgs schönster Flohmarkt

Es dröhnen die Motoren, es blitzt das Chrom und Kuttenträger bevölkern den Hamburger Michel. Am Sonntag (11.6.) findet der Motorradgottesdienst wieder inklusive Konvoi der Motorräder durch die City statt. Ab 9 Uhr geht es los mit dem Aufparken direkt vor dem Michel (Ludwig-Erhard-Straße). Der Gottesdienst geht von 12.30 Uhr bis 13.30 Uhr, bevor der Konvoi gegen 13:50 Uhr Richtung Buchholz in der Nordheide startet.

Motorräder parken zum Hamburger Motorradgottesdienst vor der Hauptkirche St. Michaelis (Archivbild). dpa Motorräder parken zum Hamburger Motorradgottesdienst vor der Hauptkirche St. Michaelis (Archivbild).

Am Sonntag (11.6.) findet am Kuhmühlenteich in verzaubertem Ambiente Hamburgs schönster Flohmarkt statt. Dieser Flohmarkt ist ein echter Geheimtipp für alle Jäger, Sammler und Flohmarktfans. Es gibt sammelwürdige Antiquitäten, Edeltrödel, Rares, hochwertige Markenklamotten und tollen Schmuck zu erstehen. Von 9 bis 16 Uhr kann man am Immenhof 9 auf der Uhlenhorst stöbern und um Preise feilschen. Von der U-Bahnstation Uhlandstraße sind es zu Fuß nur drei Minuten bis zum Flohmarkt.

Sommer in der HafenCity: Diese Veranstaltungen warten im Lohsepark

Schmökern und Picknicken im Park mit der Bücherraupe: Am Sonntag (11.6.) kommt die beliebte Leselotte in den Lohsepark in der HafenCity und lädt Eltern und ihre Kinder unter freiem Himmel ein, von 13 bis 17.30 Uhr in andere Welten einzutauchen. Die mit Bilder-, Erstlese- und Sachbüchern gefüllte Stoffraupe ermöglicht Erst- und Zweitklässlern fantastische Lese-Abenteuer. Einfach die Picknickdecke auf dem Rasen ausbreiten und auf literarische Entdeckungstour gehen! Die U-Bahn Station HafenCity Universität ist nur 250 Meter vom Park entfernt.

Am Sonntag (11.6.) wird in der HafenCity gemauert, gebaut und gemalt. Der BauTraum in der HafenCity lädt alle jungen Bauplaner, Architekten und Bauarbeiter im Alter zwischen drei und elf Jahren in den Lohsepark ein. An verschiedenen Stationen können die Kinder von 13 bis 17.30 Uhr ihr eigenes Haus mauern und bauen oder die Wasserbaustelle erkunden. Der Eintritt ist für alle frei. Von der U4-Station HafenCity Universität ist der Park gut zu erreichen.