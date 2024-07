Sommer in Hamburg! 20 Sätze, an denen man es merkt …

Sonnenschein und Wolkenbruch, Staus Richtung Ostsee und freie Fahrt in der Stadt – es ist Sommer in Hamburg! Wenn alle anderen im Urlaub sind, machen die Daheimgebliebenen es sich richtig schön. MOPO-Redakteurin Stephanie Lamprecht hat 20 Sätze gesammelt, die man in Hamburg derzeit so hört.

„Wahnsinn! Ich habe schon wieder einen Parkplatz direkt vor der Tür gekriegt!“ „Sehr geehrte Damen und Herren, ich bin am 12. August wieder im Büro. Diese Mail wird nicht weitergeleitet.“ „Ach du Schande, Katwarn meldet wieder schwere Gewitter im Anmarsch!“ „Die Strände im südlichen Teil der Lübecker Bucht sind nahezu voll, bitte weichen Sie auf die Strände im Norden aus.“ „Eine Kugel Hanf-Banane-Erdnuss in der Waffel und einmal Ziegenmilch-Schokoeis mit Meersalz und Zitrone-Basilikum im Becher bitte.“ „Jetzt sieht man mal, was für komische Tattoos manche so haben.“ „Du musst mal mit dem Fahrrad durch die Vier- und Marschlande. Das ist so toll!“ „Nee, tut mir leid, der Kollege, der das weiß, ist gerade im Urlaub.“ „Komm doch vorbei, wir grillen. Und bring Schafskäse mit.“ „8,90 kostet das Freibad Bondenwald! Fast 20 Mark!“ „Jetzt regnet’s wieder und ich hab die Auflagen nicht von der Terrasse geholt.“ „Ist doch herrlich, so eine leere Stadt. Und die Stille im Büro!“ „Was ist das für ein Geräusch? Ach so, die lassen die Luft aus dem Stand Up Paddelbrett.“ „Warst du schon auf dem Bunker?“ „Darf man im Oortkatener See eigentlich gerade baden? Oder ist Algenalarm?“ „Nee, die Wasserlichtkonzerte bei Planten un Blomen sind nicht nur was für Touris!“ „Ach, so ein Rosé und bisschen Schiffe gucken, was will man mehr.“ „Ist eigentlich Wasser im Stadtparkplantschbecken?“ „Das Mittelmeer ist fast 30 Grad warm. Da bleibt ich doch lieber hier.“ „Nächste Woche soll’s ja wieder wärmer werden.“