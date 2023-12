Solidarität mit Israel – Demonstration in Hamburg

Angesichts der politischen Lage im Nahen Osten und der pro-palästinensischen Demonstrationen in Hamburg versammelten sich am Samstagmittag Dutzende in Altona-Altstadt, um ihre Solidarität mit Israel zu bekunden.

Laut Polizei handelt es sich um eine angemeldete Demonstration, die von 12 bis 13.30 Uhr auf dem Platz der Republik am Denkmal stattfinden soll. Der Anmelder hatte bis zu 100 Teilnehmer angemeldet. Die Polizei hatte keine genauen Zahlen über die Teilnehmer. Laut einem Reporter vor Ort sollen es rund 250 Menschen gewesen sein

Die Veranstaltung verlief laut dem Lagedienst der Polizei friedlich. (mp)