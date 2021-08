Solidarität im Norden: So hilft Hamburg den Obdachlosen durch den eisigen Winter

Viel Schnee und eisige Temperaturen – der Winter hat in den vergangenen Tagen in Hamburg Einzug gehalten. Doch was für die einen ein Wintermärchen ist, ist für die Obdachlosen der Stadt eine große Gefahr. Mit verschiedenen Aktionen wollen Initiativen nun helfen, den Bedürftigen einen warmen Schlafplatz zu organisieren.

Die große Solidarität in der Hansestadt hat in den vergangenen Tagen vielen Obdachlosen einen sicheren, warmen Schlafplatz ermöglicht. Gleich mehrere Hilfsprojekte konnten durch die hohe Spendenbereitschaft der Menschen kurzfristig Angebote auf die Beine stellen.

Hilfsaktion in Hamburg: Likör für Schlafplätze

„Ein guter Schluck für den guten Zweck“ lautet das Motto der Aktion, mit der der Verein „Mensch Hamburg“ in Zusammenarbeit mit der „Gute Leude Fabrik“ den Obdachlosen der Stadt helfen möchte. Für den guten Zweck verkauft der Verein eine Sonder-Edition des beliebten „Meierlikörs“ (eine Mischung aus Mokka und Eierlikör).

Für 30 Euro gibt es die Spirituose im Doppelpack zu kaufen. Mit den Einnahmen aus der Aktion werden Hotelzimmer für Bedürftige finanziert.

Zuerst waren für die spontane Hilfsaktion nur 80 solcher Doppelpacks eingeplant. Doch bereits drei Stunden nach Verkaufsstart am 8. Februar waren alle ausverkauft. „Seit Montag produzieren wir nach“, sagt Lars Meier, Geschäftsführer der „Gute Leude Fabrik“.

Spenden aus ganz Deutschland: „Ein wahres Hamburger Wintermärchen“

Das Angebot werde bundesweit genutzt. Es gebe Bestellungen aus München, Minden und Flensburg. „Ich denke, dass wir 9000 Euro schaffen und dadurch 300 Übernachtungen für Obdachlose schaffen“, so Meier.

Das Geld geht an den Hamburger Verein „Straßenblues“, die damit die Jugendherberge am Stintfang angemietet haben. „Ein wahres Hamburger Wintermärchen“ , findet Meier.

Wer sich an der Aktion beteiligen möchte, kann den Likör an verschiedenen Hamburger Standorten kaufen. Unter anderem im „Old MacDonald“ in Eimsbüttel, beim Wentorf-Reinbeker Golf-Club, bei „Jill’s Pizza“ in der Schanze. Wer keinen Eierlikör mag, kann natürlich auch einfach so auf www.mensch.hamburg.de spenden.

Kälte in Hamburg: Zeltlager im Schanzenpark

Auf Spenden angewiesen ist auch der Verein „Schroedingers“. Er hat im Schanzenpark kurzfristig ein Zeltlager für diejenigen errichtet, die wegen ihrer Hunde keinen Platz in den Winterunterkünften bekommen können.

Dank zahlreicher Sachspenden konnte das Lager innerhalb kürzester Zeit aufgebaut werden. Sogar eine Jurte mit Feuerstelle gibt es inzwischen. Die Obdachlosen bekommen im Schanzenpark Heizdecken, Verpflegung und einen Schlafplatz.

Hilfsinitiative „Schroedingers“ in Hamburg bittet um Lebensmittel und Feuerholz

„Wir sind immer noch total von den Socken, was wir gemeinsam mit Hilfe von allen Seiten auf die Beine gestellt haben“, schreibt die Initiative auf Facebook.

Inzwischen sind die Spendenlager so voll, dass das „Schroedingers“ sogar darum bitten muss, keine weiteren Sachspenden abzugeben. Lediglich verpackte Lebensmittel, abschließbare Spinde und Feuerholz werden weiterhin benötigt.

Auch eine finanzielle Unterstützung der Vereinsarbeit ist möglich:

Hamburger Sparkasse

Kontoinhaber: Schroedingers SternChance e.V.

IBAN: DE54 200 505 50 1211 1293 23

BIC: HASPDEHHXXX

Verwendungszweck: Spende Vereinsarbeit

Wintereinbruch in Hamburg: Auch Hunde müssen versorgt werden

Um die Versorgung der Tiere kümmert sich der Verein „Tiertafel Hamburg“. Mit Nass- und Trockenfutter, Wassernäpfen und wärmenden Hundedecken unterstützen sie das Lager im Schanzenpark.

„Wie versprochen haben wir heute eine schöne Ladung Spenden im ,Schroedingers‘ vorbeigebracht. Warme Hundemäntel, warme Decken, Nass- und Trockenfutter, Leckerlis, Futter und Wassernäpfe für unterwegs, Leinen und Halsbänder in verschiedenen Größen, alles ist dabei“, teilt die Initiative auf Facebook mit.

Auch hier kann aber noch weiter gespendet werden – mit Sachspenden oder Geld:

Tiertafelhamburg e.V.

GLS Gemeinschaftsbank eG

IBAN: DE95 4306 0967 2053 0658 00

BIC: GENODEM1GLS

Während der eisigen Nächte unterstützt außerdem der Kältebus Hilfsbedürftige Hamburgerinnen und Hamburger (Telefon: 0151 – 65 68 3368).