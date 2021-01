Solidarität für Nawalny: Hamburger protestieren für ein „Russland ohne Putin“

Innenstadt -

Hamburg zeigt Solidarität mit dem russischen Oppositions-Politiker Alexej Nawalny (44) – am Samstag demonstrierten rund 250 Hamburgerinnen und Hamburger am Jungfernstieg für ein „Russland ohne Putin” und die Freilassung von Nawalny.

Die Demonstranten versammelten sich am Vormittag an der Binnenalster und forderten die Freilassung des Kreml-Kritikers Nawalny. Aus Sicherheitsgründen gab es Markierungen auf dem Boden, um sicherzustellen, dass die Anwesenden ausreichend Corona-Abstand einhielten.

Demonstration in Hamburg: Freilassung von Nawalny gefordert

Mit Plakaten, Russland-Flaggen und Sprechchören forderten sie die Freilassung des 44-jährigen Oppositions-Politikers aus der Haft. „Russland ohne Putin“, forderten die Demonstranten lautstark. „Ich habe keine Angst“ und „Lass ihn frei!“ hieß es auf den Schildern der Teilnehmer.

Auch viele belarussische Flaggen waren in der Menge zu sehen. „Von Tscheljabinsk (Russland) bis Brest (Belarus) ist kein Platz für Diktatur“, riefen die Demonstranten und solidarisierten sich damit auch noch einmal mit den Menschen in Belarus, die seit Monaten gegen die Unterdrückung durch den Machthaber Lukaschenko kämpfen.

Nawalny war im August mit dem Nervengift Nowitschok vergiftet worden und in Folge dessen in Deutschland behandelt worden. Erst am Sonntag war er nach Russland zurückgekehrt und dort in einem Eilverfahren zu 30 Tagen Haft verurteilt worden. Der Kreml begründete die Inhaftierung damit, dass Nawalny gegen Bewährungsauflagen eines älteren Verfahrens verstoßen habe, indem er das Land verlassen hatte.

Kundgebungen in Russland: Nawalnys Ehefrau in Moskau festgenommen

Nawalny und sein Team kämpfen seit Jahren gegen die Korruption der Regierung in Russland. Zuletzt veröffentlichten sie ein Enthüllungsvideo, das Putins private Luxus-Residenz am schwarzen Meer zeigen soll.

Am Samstag finden in ganz Russland mehrere Großdemonstrationen zur Freilassung Nawalnys statt. Landesweit wird von hunderten Festnahmen berichtet, auch Nawalny’s Frau soll laut Berichten der Deutschen Presse Agentur bei den Demonstrationen in Moskau festgenommen worden sein.