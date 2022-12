Die Idee, Windkraftanlagen in Wäldern zu erlauben, hat für massive Proteste von Umweltverbänden gesorgt. Jetzt kommt die nächste äußerst umstrittene Idee für den Klimaschutz: In Mooren sollen Photovoltaik-Anlagen erlaubt werden. Das geht aus einem Eckpunktepapier der grünen Bundesministerien hervor. Naturschützer fürchten Schäden für Frösche, Vögel und Pflanzen. Doch was tut Hamburg?

Lange Zeit wurde bei Klimaschutz-Betrachtungen der Blick auf die Moore vernachlässigt. Dabei geben trocken gelegte Moore permanent CO₂ ab. Fachleute gehen davon aus, dass sie für sechs Prozent der gesamten deutschen Treibhausgas-Emissionen verantwortlich sind. Eine gigantische Summe. Daher ist es ein erklärtes Ziel, möglichst viele trockene Moore wieder zu vernässen. Denn dadurch wird die CO₂-Abgabe der Flächen gestoppt.

Doch auf vielen dieser schon vor Jahrzehnten trockengelegten Moore wachsen heute Mais und Kartoffeln, sie werden landwirtschaftlich genutzt. Wenn Landwirte nun ihre Flächen vernässen lassen, gehen ihnen Erträge verloren. Es fehlt also der Anreiz.

Für Klimaschutz: Moore sollen vernässt werden

Genau diese finanzielle Einbuße soll laut der Bundesministerien für Umwelt, Landwirtschaft und Wirtschaft (alle Grünen-geführt) kompensiert werden. Und zwar, indem den Landwirten ermöglicht wird, auf diesen vernässten Flächen Photovoltaik-Anlagen zu bauen, für die es Fördermittel gibt.

Doch schaden Solarparks nicht der Natur? Ganz abgesehen davon, dass sie sie verschandeln? Die Wildtier Stiftung mit Sitz in Hamburg ist entsetzt. „Das würde nicht nur den Sonnentau, die charakteristische, fleischfressende Pflanze unserer Moore, sondern auch den Artenschutz per se wieder einmal in den Schatten der Klimapolitik stellen“, so der Stiftungs-Vorstandsvorsitzende, Prof. Dr. Klaus Hackländer.

In Bayern gibt es riesige Solarparks entlang der Autobahnen. Schön sieht das nicht aus. dpa In Bayern gibt es riesige Solarparks entlang der Autobahnen. Schön sieht das nicht aus.

In den Mooren paart sich im Frühling der blaue Moorfrosch, lichthungrige Torfmoose wachsen auf sauren Böden und Hochmoor-Bläulinge flattern über die Glockenheide. Birkhuhn und Bekassine finden ihre Brutplätze und auch die Kreuzotter, die gern Sonnenbäder nimmt, schlängelt sich durch Wollgras und Moosbeere. „Moore aller Arten sind hochsensible Hotspots der Artenvielfalt.“

Hamburg: Wildtier Stiftung gegen Solaranlagen im Moor

„Der Bau von Solaranlagen würde viele der störungsempfindlichen Arten vertreiben und wertvolle Biotope fragmentieren“, argumentiert Hackländer. Er unterstützt das Ziel, Moorstandorte wieder zu vernässen, aber nicht auf Kosten der Natur.

Klaus Hackländer, Vorstand der Deutschen Wildtier Stiftung in Hamburg. Ove Arscholl Klaus Hackländer, Vorstand der Deutschen Wildtier Stiftung in Hamburg.

Hamburg verweist darauf, dass Solarenergie in Mooren vor allem für Flächenländer interessant ist und es in Hamburg kaum geeignete Flächen gebe. „Allenfalls in marginalem Umfang kommen hier Moorböden in Frage. Die meisten sind aber in Naturschutzgebieten anzutreffen. Dort sind generell keine solchen Anlagen zulässig“, so ein Sprecher der Umweltbehörde. Zudem dienen schon jetzt viele Moore als Ausgleichsflächen.

Moorböden außerhalb der Naturschutzgebiete gibt es in Altona im Forst Klövensteen und der Eidelstedter Feldmark. Größere Bereiche sind nur im Harburger Raum vorhanden, etwa in Gut Moor und in Moorburg sowie südlich des Naturschutzgebiets Moorgürtel. Zu diesen Flächen gibt es aber offenbar keine Wiedervernässungspläne.

Die trockengelegten Moore sind besonders in Norddeutschland ein Problem. In Mecklenburg-Vorpommern etwa sind Moorböden mit 30 Prozent der Gesamt-Emissionen die größte Einzelquelle von Treibhausgasen und somit bedeutsamer als die öffentliche Strom- und Fernwärmeversorgung und die Industrie zusammen. Bundesweit sind sieben Prozent der landwirtschaftlich genutzten Fläche Moorböden, diese verursachen 37 Prozent der Gesamt-Emissionen der Landwirtschaft.

Uni Greifswald: CO₂-Emission aus Mooren stoppen

An der Universtität Greifswald wird zum Thema Wiedervernässung von Mooren geforscht. Und auch zum Anbau von Nutzpflanzen im vernässten Moor. Denn in Meck-Pomm wird mehr als die Hälfte aller Moorflächen heute landwirtschaftlich genutzt.

„Die Sorgen der Naturschützer sind berechtigt“, sagt Monika Hohlbein vom Institut für Botanik und Landschaftsökologie. Sie ist trotzdem nicht gegen die Nutzung der Moore. „Die Zeit drängt, wir müssen mehrere Wege beschreiten, um die Moore schnell wieder zu vernässen und die CO₂-Emission zu reduzieren.“

Wichtig sei aber, dass genau festgelegt werde, welche Moore für Photovoltaik genutzt werden dürfen. So sollten Schutzgebiete ausgenommen werden und der Fokus solle auf Flächen liegen, auf denen derzeit etwa Kartoffeln oder Mais wachsen. Wichtig sei, den Rückbau auch moorverträglich zu gestalten und Böden dabei nicht zu schädigen. Außerdem müsste dieser Schritt unbedingt wissenschaftlich begleitet werden. „Es gibt ja keine Erfahrungen damit, wie sich die Photovoltaik-Anlagen und ihre Installation auf wiedervernässte Moore und angrenzende Gebiete auswirken. Moore sind empfindliche Biotope.“