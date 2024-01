Sie sind klein, liefern auch bei schwächerem Sonnenlicht noch Strom und machen den eigenen Balkon zum Teil der Energiewende – Balkonkraftwerke liegen im Trend. 2023 ist die Zahl der installierten Anlagen in Deutschland sprunghaft angestiegen und hat sich fast verdreifacht. Auch die Norddeutschen fahren offenbar voll darauf ab: Mehr als 60.000 neue Anlagen sind allein seit Anfang des vergangenen Jahres in Betrieb genommen worden.

Rund 260.000 Balkonkraftwerke wurden 2023 in Deutschland neu registriert, dreimal so viele wie 2022, hieß es von der Bundesnetzagentur (BNetzA). Insgesamt gibt es nun rund 350.000 Anlagen. Mit 0,2 Gigawatt hatten sie im vergangenen Jahr einen Anteil von 1,5 Prozent am Ausbau der Solarenergie in Deutschland – insgesamt wurden neue Anlagen mit einer Leistung von rund 13 Gigawatt gebaut.

Balkonkraftwerke boomen im Norden – 60.000 neue Anlagen 2023

Aktuell gibt es in Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Schleswig-Holstein insgesamt 76.354 aktive Balkonkraftwerke, wie aus dem Marktstammdatenregister der BNetzA hervorgeht. Das entspricht einem Anteil von rund 21,8 Prozent an allen sogenannten „steckerfertigen Solaranlagen“, wie es im Behördensprech heißt. Mit einer Nettoleistung von etwas mehr als 48 Megawatt liegt der Anteil der Nord-Bundesländer bei 21,6 Prozent. 60.745 Anlagen sind allein seit 2023 in Betrieb genommen worden – ein Zuwachs von 389,3 Prozent.

In Hamburg stehen mittlerweile 2452 aktive Balkonkraftwerke – 1725 davon, also rund 70,4 Prozent, sind seit dem vergangenen Jahr in Betrieb genommen worden. Sie kommen auf eine Leistung von rund 1,45 Megawatt netto. Schleswig-Holstein kommt auf 16.927 Anlagen (10,4 Megawatt), von denen 13.950 Stück (82,4 Prozent) erst seit 2023 aktiv sind.

Im Flächenland Niedersachsen gingen seit 2023 gleich 36.490 neue Balkonkraftwerke (+399 Prozent) an den Start – insgesamt stehen dort nun 45.645 Anlagen, die auf eine Nettoleistung von rund 28,8 Megawatt kommen. In Mecklenburg-Vorpommern kamen 7404 Balkonkraftwerke hinzu, ein Plus von rund 300 Prozent (insgesamt: 9877, 6,7 Megawatt). Bremen kommt auf mittlerweile 1453 Anlagen (0,9 Megawatt), von denen 1176 Stück (80,9 Prozent) seit dem 1. Januar 2023 aktiv sind.

Zum Boom haben verschiedene Fördermaßnahmen beigetragen. So muss für die Anlagen seit 2023 keine Mehrwertsteuer mehr bezahlt werden. Hinzu kommen verschiedene Programme der Länder oder Kommunen: Mecklenburg-Vorpommern war 2023 hier mit bis zu 500 Euro pro Anlage als Zuschuss Spitzenreiter.