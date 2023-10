Bunt gemischt, bezahlbar und direkt am Wasser: Im Baakenhafen wächst derzeit ein spannendes Quartier. Das „urbane Dorf“ bietet Platz für Menschen mit nicht so hohen Einkommen (180 geförderte Saga-Wohnungen), Wohngemeinschaften, für Menschen mit Behinderung und Ältere mit Betreuungsbedarf. Aktuell baut Quantum 200 teils geförderte Wohnungen mit Blick aufs Wasser. Wie hoch die Mieten in „Neuhavn“ sein werden und wann sie in die Vermietung gehen.

Bunt gemischt, bezahlbar und direkt am Wasser: Im Baakenhafen wächst derzeit ein spannendes Quartier. Das „urbane Dorf“ bietet Platz für Menschen mit nicht so hohen Einkommen (180 geförderte Saga-Wohnungen), Wohngemeinschaften, für Menschen mit Behinderung und Ältere mit Betreuungsbedarf. Aktuell baut Quantum 200 teils geförderte Wohnungen mit Blick aufs Wasser. Die MOPO erklärt, wie hoch die Mieten in „Neuhavn“ sein werden und wann die Wohnungen in die Vermietung gehen.

Der Baakenhafen ist das längste Hafenbecken der HafenCity und bietet somit auch die meisten Wohnlagen direkt am Wasser. Dort soll laut HafenCity GmbH ein nachhaltiges „urbanes Dorfes“ entstehen, mit vergleichsweise viel Grün. Ziel ist eine gute soziale Durchmischung. Deshalb wurde es mit öffentlichen Geldern stark gefördert. Von den insgesamt 2400 geplanten Wohnungen sind bereits 1720 fertiggestellt. Die ersten wurden 2018 bezogen, auch die Stadt selbst engagiert sich: 180 geförderte Saga-Wohnungen sind seit 2021 fertig geworden.

Baakenhafen: 206 Wohnungen im Quartier „Neuhavn“

Die Bebauung des Gebietes ist somit fast fertig. Aktuell realisiert Quantum 206 Wohnungen unter dem Namen „Neuhavn“. Die 2- bis 6-Zimmer-Wohnungen sollen geeignet sein für verschiedene Alters- und Einkommensgruppen, insbesondere Familien. „Wir möchten die HafenCity für viele Mietergruppen attraktiv gestalten“, sagt Quantum-Geschäftsführer Knut Sieckmann. Für Fahrräder stehen im Neuhavn fast 500 Stellplätze bereit. In der Tiefgarage gibt es 80 Pkw- und zehn Carsharing-Parkplätze.

92 der Wohnungen sind laut Quantum öffentlich gefördert, damit kosten sie im ersten Förderweg etwa sieben Euro den Quadratmeter und im zweiten neun Euro pro Quadratmeter. Die 114 frei finanzierten Wohnungen sind „zu einem Großteil“ freiwillig mietpreisgedämpft. Was sie kosten werden, steht laut Unternehmen aber noch nicht genau fest. In die Vermietung gehen alle Wohnungen erst ab April 2024. Auf Nachfrage heißt es vom Unternehmen: „Vormerkungen sind für die Wohnungen derzeit nicht möglich.“

Geförderte Mietwohnungen in der HafenCity

Aktuell steht bereits der Rohbau für Wohnungen des neuen Wohnquartiers an der Versmannstraße auf „Baufeld 84 a+b“. Die Fertigstellung ist für Ende 2024 geplant, parallel entstehen in der Nachbarschaft weitere Wohnungen und Arbeitsplätze für „Neuhavn“.

Das Quartier umfasst insgesamt eine Fläche so groß wie drei Fußballfelder, dort entstehen auch Büros, Gastronomie und Läden, sowie Grünflächen und Spielplätze für Kinder. Eine Bürofläche wurde bereits an eine Stiftung vermietet.

Im Baakenhafen decken die unterschiedlichen Konzepte laut HafenCity GmbH eine sehr große Bandbreite von Wohnformen ab und richten sich auch an Studierende und ältere sowie pflegebedürftige Menschen, da unterschiedliche soziale Träger in die Entwicklung der Wohnkonzepte mit eingebunden sind. Gleichzeitig entstehen auch circa 2200 Arbeitsplätze in besonderer Umgebung.