So wird das Wochenend-Wetter: Immerhin nicht nur grau

Schluss mit Hochsommer? Schwüle Temperaturen und die prallend heiße Sonne haben viele Menschen zu Beginn dieser Woche in Hamburgs Freibäder und Badeseen getrieben. Der Starkregen am Mittwoch scheint den Hochsommer jedoch weggespült zu haben. Nun sorgt ein Tief aus Island für Abkühlung im Norden, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) bekannt gibt. Doch das graue Wetter bleibt nicht von Dauer.

Die Sonne hat wegen der starken Bewölkung am Freitag kaum eine Chance. Dabei bleibt es mit 24 Grad im Binnenland und 21 Grad auf den Inseln noch recht warm. Die Nacht soll überwiegend trocken bleiben, vereinzelte Schauer sind trotzdem möglich bei Tiefstwerten um die 16 Grad.

Graue Aussichten für das Wochenende

Das Wochenende startet am Samstag mit trübem Wetter: Schauer ziehen anfangs noch über Hamburg und Lübeck hinweg. Im Tagesverlauf lässt der Regen dann nach. Auch bei den Temperaturen ändert sich mit Höchstwerten zwischen 22 Grad an den Küsten und 24 Grad in Hamburg nicht viel, verglichen zum Vortag.

Nach einer überwiegend regenlosen Nacht hängen ab Sonntagmorgen wieder graue Wolken über dem Norden. Diese haben gebietsweise ordentlich Regen im Gepäck, im weiteren Tagesverlauf ziehen die Schauer aber ab. Die Temperaturen sinken ein wenig auf 22 Grad in Hamburg, dazu weht ein frischer Wind an der Westküste. Auch die Nacht startet mit einzelnen Regenfällen, die aber schnell ostwärts abziehen. Danach bleibt es überwiegend trocken bei Tiefstwerten zwischen 10 und 13 Grad.

Zu Beginn der neuen Woche schafft es die Sonne dann mal wieder durch die Wolken zu brechen. Auch die Temperaturen steigen am Montag wieder etwas: 23 Grad werden in Hamburg erwartet, 20 Grad auf den Inseln. In der Nacht bleibt es trocken und gering bewölkt. (mwi)