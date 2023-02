Huch, warum hängen denn da plötzlich rote, gelbe oder blaue Säcke um Hamburgs Straßenbäume? Das Ganze ist nicht etwa eine lustige Aktion von ein paar Spaßvögeln, sondern hat einen ernsten Hintergrund.

Viele Hamburgerinnen und Hamburger haben es womöglich schon gesehen: die dunkelgrünen, sogenannten Baumbewässerungssäcke, die in den Sommermonaten mit Wasser gefüllt an Straßenbäumen befestigt werden. Sie lassen nach und nach Wasser in den Boden sickern und versorgen die Bäume so mit dem kühlen Nass.

Doch in Hamburg soll das unauffällige „Gärtnergrün“ der Säcke jetzt mit bunter Street-Art ersetzt werden – zumindest teilweise.

Straßenbäume in Hamburg: Wasserversorgung wird aufgehübscht

In dem Projekt #artfortrees haben vier Street-Art-Künstler:innen der „Urbanshit Gallery“ in Ottensen 150 solcher Baumsäcke gestaltet, die nun in der Stadt verteilt werden sollen.

Denn für viele Bäume sind die Bedingungen mitten in der Stadt nicht gerade ideal: Gerade im Sommer können sie unter Hitze oder Trockenheit leiden – besonders dann, wenn der umliegende Boden versiegelt ist, oder sie noch so jung sind, dass ihre Wurzeln noch nicht bis zum Grundwasser reichen. Deshalb müssen sie extra bewässert werden.

Hamburgs Stadtnatur: Auch Hamburger können Säcke befüllen

Die bunten Säcke sollen den Organisatoren zufolge ein Zeichen für Engagement, Umweltschutz und Achtsamkeit setzen – und die Menschen in Hamburg auch dazu bewegen, sich selbst zu engagieren und die Säcke an heißen Tagen mit Wasser zu füllen.

Das könnte Sie auch interessieren: Meeresspiegel steigt: Neue Simulation zeigt, wo und wie genau der Norden untergeht

„Wir freuen uns, mit der Aktion nicht nur einen Beitrag zum wichtigen Erhalt der Bäume in der Stadt zu leisten, sondern gleichzeitig auch Kunst in den öffentlichen Raum von Hamburg zu bringen“, so Rudolf Klöckner, Inhaber der „Urbanshit Gallery“. Ins Leben gerufen wurde das Projekt von dem Ökostromanbieter „E wie Einfach“ und der Hamburger Stiftung „Live to Love Germany“.

Einige der Säcke hängen bereits. Wer einen etwa in der Innenstadt, Bergedorf oder am Alsterlauf in Wandsbek entdeckt, kann per QR-Code an jedem Bewässerungssack mehr Informationen zu dieser „Urban Tree Gallery“ abrufen. (ncd)