So viele Geflüchtete aus der Ukraine sind bereits in Hamburg angekommen

Die ersten Vertriebenen aus der #Ukraine kommen in Hamburg an. Die Türen unseres Ankunftszentrums am Bargkoppelweg 66a sind 24/7 für sie geöffnet. In einem ersten Schritt können wir 2000-3000 Menschen in bestehenden Unterkünften versorgen und die Zahl ggf. sukzessive erhöhen.