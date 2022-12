Zum neuen Schuljahr im August werden in Hamburg 14.696 Schüler:innen von der Grundschule auf eine weiterführende Schule wechseln. Eine Lehranstalt hat besonders viele Anmeldungen zu verzeichnen. Die Gymnasien als Schulform liegen mit 52,1 Prozent aller Anmeldungen leicht vor den Stadtteilschulen mit 47,9 Prozent. Die meisten Anmeldungen aller Schulen in Hamburg verzeichnet aber eine Stadtteilschule in Winterhude. Der Überblick über die beliebtesten Schulen der Stadt.

Zum neuen Schuljahr im August werden in Hamburg 14.696 Schüler:innen von der Grundschule auf eine weiterführende Schule wechseln. Eine Lehranstalt hat besonders viele Anmeldungen zu verzeichnen.

Zwar liegen die Gymnasien als Schulform mit 52,1 Prozent aller Anmeldungen leicht vor den Stadtteilschulen mit 47,9 Prozent. Die beliebteste aller Schulen in Hamburg ist allerdings die Stadtteilschule Heinrich-Hertz-Schule in Winterhude. Dort haben sich 219 Schüler:innen für die fünfte Klasse angemeldet.

Das sind die beliebtesten Stadtteilschulen in Hamburg

Bei den Stadtteilschulen sind außerdem beliebt, die Max-Schmeling-Stadtteilschule in Marienthal/Jenfeld mit 207 Anmeldungen, die Julius-Leber-Schule in Schnelsen mit 205 Anmeldungen die Gyula-Trebitsch-Schule in Tonndorf mit 195 Anmeldungen.

Sun Die Heinrich-Hertz-Schule ist unter Hamburgs Fünftklässlern besonders beliebt. Die Heinrich-Hertz-Schule ist unter Hamburgs Fünftklässlern besonders beliebt.

Die Stadtteilschule Alter Teichweg auf dem Dulsberg liegt mit 183 Anmeldungen auf Platz fünf, hat im Vergleich zum Jahr 2020 jedoch insgesamt den höchsten Zuwachs an Anmeldungen unter den Stadtteilschulen zu verzeichnen.

Das sind die beliebtesten Gymnasien in Hamburg

Unter den Gymnasien hat das Gymnasium Allee in Altona den größten Zuwachs mit 193 Anmeldungen, danach folgen das Walddörfer-Gymnasium in Volksdorf mit 188 Anmeldungen, das Gymnasium Süderelbe in Neugraben-Fischbek mit 184 Anmeldungen, das Gymnasium Lerchenfeld auf der Uhlenhorst mit 178 Anmeldungen und das Gymnasium Ohmoor in Niendorf mit 176 Anmeldungen.

Zwar nicht unter den Top-5 ist das Gymnasium Hummelsbüttel, doch es hat unter den Gymnasien insgesamt den höchsten Zuwachs an Anmeldungen zu verzeichnen.

Hamburgs fünfte Klassen: Weniger Anmeldungen in 2021

Die Zahl der zukünftigen Fünftklässler hat in diesem Jahr leicht abgenommen. Bis auf die Bezirke Harburg und Altona, verzeichneten alle anderen einen Rückgang der Anmeldezahlen. Insgesamt 232 Schüler:innen weniger als im Vorjahr haben sich in Hamburg für eine weiterführende Schule angemeldet.

Das könnte Sie auch interessieren: Schul-Offensive im Hamburger Osten: Neue Gebäude kosten fast so viel wie die „Elphi“

Laut Schulbehörde sei allerdings damit zu rechnen, dass es an den Stadtteilschulen noch zu einer Reihe nachträglicher Anmeldungen kommen werde. Das neue Schuljahr 2022/23 beginnt am 18. August 2022, die Einschulungen der neuen Fünftklässler finden in der Regel am 22. August 2022 statt. (abu)