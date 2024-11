So wenig Geld haben Hamburgs Rentner (und Rentnerinnen!) bekommen

Hamburg gilt als eine der wohlhabendsten Städte der Republik. Deren Seniorinnen und Senioren haben im vergangenen Jahr dennoch nur eine im Bundesvergleich unterdurchschnittliche Rente erhalten.

Rund 329.000 Seniorinnen und Senioren über 65 Jahre haben im vergangenen Jahr in Hamburg im Schnitt pro Person 17.700 Euro Rente erhalten. Das seien 652 Euro oder 3,8 Prozent mehr als im Jahr 2022, aber 600 Euro oder 3,5 Prozent weniger als im Bundesschnitt, so das Statistikamt Nord. Insgesamt seien in der Hansestadt gesetzliche, private und be­triebliche Rentenleistungen in Höhe von mehr als 5,8 Milliarden Euro ausgezahlt worden. Beamtenpensionen wurden den Angaben zufolge nicht in die Auswertung einbezogen. Insgesamt lebten Ende vergangenen Jahres rund 350.000 Menschen über 65 Jahre in Hamburg.

Frauen und Männer im Vergleich: Niedrigere Renten bei Frauen

Die durchschnittlichen Renten von Frauen waren den Angaben zufolge um 13 Prozent niedriger als die von Männern. Während Männer Rentenleistungen in Höhe von 19.100 Euro pro Kopf bezogen, lag dieser Wert bei Frauen bei 16.700 Euro, wie die Statistiker mitteilten. Rechnerisch ergibt dies eine monatliche Rente in Höhe von knapp 1600 beziehungsweise annähernd 1400 Euro.

Das meiste Geld kam aus der gesetzlichen Rentenver­sicherung. Nur ein Drittel der Seniorinnen und Senioren habe ausschließlich oder zusätzlich Rentenleistungen aus der privaten Rentenversicherung oder der betrieblichen Altersversorgung erhalten. Diese Renten­leistungen betrugen auch nur 7,4 Prozent der Gesamt­summe. (dpa/mp)