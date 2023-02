Ein intimes Abendessen zu zweit, ungestört von anderen Gästen. Dazu noch Wasserblick. Ein Hotel am Elbufer wirbt mit einer Location der besonderen Art. Denn dieser Ort ist klein, sehr klein. Wie ist es im winzigsten Restaurant der Welt – in das gerade mal ein einziger Tisch passt?

Ein intimes Abendessen zu zweit, ungestört von anderen Gästen. Dazu noch Wasserblick. Ein Hotel am Elbufer wirbt mit einer Location der besonderen Art. Denn dieser Ort ist klein, sehr klein. Wie ist es im winzigsten Restaurant der Welt – in das gerade mal ein einziger Tisch passt?

Das „Zollenspieker Pegelhäuschen“ steht in Hamburgs südlichstem Stadtteil Kirchwerder. 1880 erbaut, wurde in ihm einst der Tidestand der Elbe gemessen. Heute dient das unter Denkmalschutz stehende Gebäude als exklusiver Speiseraum für Gäste des „Zollenspieker Fährhauses“ an der Straße Zollenspieker-Hauptdeich, einem Hotel und Restaurant direkt am Ufer.

Das „Zollenspieker Pegelhäuschen“ in Kirchwerder ist das wohl kleinste Restaurant der Welt. Florian Quandt Das „Zollenspieker Pegelhäuschen“ in Kirchwerder ist das wohl kleinste Restaurant der Welt.

Kirchwerder: Besuch im „Zollenspieker Pegelhäuschen“

Über eine kleine Holzbrücke gelangt man zum Häuschen, das auf einer Säule im Wasser steht. In dem 4,5 Quadratmeter winzigen Raum gibt es einen einzigen Esstisch, Platz für bis zu vier Personen und einen einzigartigen Ausblick auf die Elbe. „Wir sitzen nicht im originalen Pegelhäuschen von damals“, erzählt Liska Rohland. Die 24-Jährige ist die Sales- und Marketingmanagerin des Hotels. Das ursprüngliche Gebäude sei baufällig geworden musste deshalb 1992 abgerissen werden.

Ganz schön klein, dieser Laden! MOPO-Reporter Daniel Dörffler und Marketingmanagerin Liska Rohland im „Zollenspieker Pegelhäuschen“. Florian Quandt Ganz schön klein, dieser Laden! MOPO-Reporter Daniel Dörffler und Marketingmanagerin Liska Rohland im „Zollenspieker Pegelhäuschen“.

Die Bewohner von Kirchwerder waren über den Verlust ihres Wahrzeichens so bestürzt, dass sie eigenhändig den Wiederaufbau organisierten: 50.000 Mark Spenden kamen zusammen, auch lokale Unternehmen halfen beim Bau mit. 1998 feierten die Kirchwerderaner schließlich die Wiedereröffnung.

Managerin: „Eine super romantische Sache und kulinarisches Highlight“

Für Gäste wird das „Pegelhäuschen“ seit etwa 15 Jahren angeboten. „Nach unserem Wissensstand ist es das kleinste Restaurant der Welt“, berichtet Rohland. Tatsächlich ist der kleine Speiseraum eher kuschelig, doch beengt oder gar eingequetscht fühlt man sich nicht. Ohnehin ist man ständig abgelenkt vom sagenhaften Blick auf das Wasser. „Das ,Pegelhäuschen’ ist eine super romantische Sache und kulinarisches Highlight“, schwärmt die Managerin.

Einer der Gänge, stilvoll serviert. Florian Quandt Einer der Gänge, stilvoll serviert.

Das Häuschen muss – das ergibt sich – vorab reserviert werden. Für 149 Euro pro Person erwartet die Gäste ein Überraschungsmenü mit vier Gängen, Getränke inklusive.

Das könnte Sie auch interessieren: Restaurant-Tipps: Star-Koch hat Vorliebe für den Hamburger Westen

Aufgrund der großen Beliebtheit muss vor allem in den Sommermonaten weit im Voraus gebucht werden. Ein Abend auf dem Wasser bietet sich daher vor allem für besondere Anlässe an.