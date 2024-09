So sommerlich wird’s nächste Woche in Hamburg

Der Sommer hat sich offiziell schon verabschiedet, morgens war es in den vergangenen Tagen richtig frisch. Nun können die Herbstjacken erst einmal wieder zurück in den Schrank. Denn es wird wieder warm!

In der Nacht zu Sonntag war es mit 5 Grad richtig bibberkalt. Tagsüber wird es mit bis zu 19 Grad schon wieder etwas wärmer als zuletzt. Richtig nach oben gehen die Werte dann in den kommenden Tagen.

Sommer kehrt nach Hamburg zurück

Der Deutsche Wetterdienst erwartet für Montag bis zu 21 Grad. Anfangs gibt es etwas Regen, später Sonne und Wolken. Am Dienstag wird es noch wärmer: Dann sollen die Werte bis auf 23 Grad steigen, Regen ist nicht in Sicht, dafür viel Sonne. Und am Mittwoch bekommen wir 24 Grad und ebenfalls einen fast wolkenlosen Himmel.

Schöne Aussichten für alle, die noch ein wenig Wärme genießen wollen: Vermutlich wird sich der Herbst auch in den Tagen danach noch von seiner sommerlichen Seite zeigen. (paul)