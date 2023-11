Hier werden die Kleinsten bald zu Architekten: Am Strandkai in der HafenCity entsteht derzeit ein europaweit einzigartiges neues Kindermuseum, für das der Bezirk Hamburg-Mitte jetzt eine hohe Summe beisteuert. Was gibt es dort bald alles zu entdecken? Währenddessen verrottet das erste und bisher einzige Kindermuseum der Stadt, das „Klick“ in Osdorf, weiter vor sich hin.

Auf zwei Ebenen und 1000 Quadratmetern können die „Städteplanerinnen und Städteplaner von morgen“ künftig spielerisch mit Baustilen, Baustoffkunde und Statik in Kontakt kommen. Einziehen wird das Museum ins neue Architekturzentrum „Hochform“, das direkt nebem dem Marco-Polo-Tower entsteht.

Kindermuseum: Hier werden die Kleinsten zu Architekten

Das Konzept wurde vom Verein „Kindermuseum Hamburg“ erarbeitet, der die Räume mietfrei nutzen kann. Für die Innengestaltung und Ausstattung der Räumlichkeiten wurden Kosten in Höhe von circa einer Million Euro beziffert. 450.000 Euro haben bereits Stiftungen und Privatpersonen gespendet, die Hamburgische Bürgerschaft stellte Geld aus Sanierungsfonds in Aussicht.

Die Skizze zeigt, wie die hohen Räume mithilfe von Gerüsten deckenhoch genutzt werden können. Stiftung Freizeit Berlin Die Skizze zeigt, wie die hohen Räume mithilfe von Gerüsten deckenhoch genutzt werden können.

Am Donnerstagabend stimmten jetzt zudem die Abgeordneten der Bezirksversammlung Hamburg-Mitte für einen Antrag der regierenden Koalition von SPD, CDU und FDP. Dieser sieht vor, das Museum mit 90.000 Euro zu unterstützen. „Die Zukunft der Stadtplanung liegt in den Händen der nächsten Generation“, sagte SPD-Bezirksvorsitzender Oliver Sträter, der sich über die Zustimmung freute.

HafenCity: Das wird es in dem neuen Kindermuseum geben

Neben den Ausstellungsflächen sind ein Foyer mit Shop, Veranstaltungsräume sowie zwei Werkstätten eingeplant. In der Gruppen-Werkstatt werden Modellbaukurse für Jugendliche stattfinden, aber auch Schulen haben hier die Möglichkeit, ihre Projekte zu verwirklichen.

In der zweiten Werkstatt erhalten die kleinen Besucher ein vorgegebenes Modellbaukit und können dann nach Belieben individuell werkeln. Ein besonderes Highlight: Eine technologische Sandbox, in der „Stadtplanung in 3D erfahrbar wird“, heißt es in dem Antrag der Bezirksversammlung.

„Gerade die HafenCity bietet viele Gelegenheiten zur Auseinandersetzung mit dem Thema Architektur“, sagte Andreas Kleinau, Chef der HafenCity GmbH, bei der Vorstellung der Pläne im vergangenen Jahr. „An wenigen Stellen in der Stadt treffen alt und neu so direkt aufeinander.“

Noch sieht es relativ trostlos aus: Aber schon bald soll in der HafenCity neben dem Marco-Polo-Tower das neue Kindermuseum einziehen. Patrick Sun Noch sieht es relativ trostlos aus: Aber schon bald soll in der HafenCity neben dem Marco-Polo-Tower das neue Kindermuseum einziehen.

Eigentlich hätte der Bau des Kinderarchitekturzentrums schon im Jahr 2017 beginnen sollen. „Aber wie wir das aus der HafenCity kennen: Manchmal dauern Sachen etwas länger, damit sie richtig gut werden“, sagte Kultursenator Carsten Brosda (SPD). Die Eröffnung ist inzwischen für 2024 geplant.

Das Kindermuseum in Osdorf rottet vor sich hin

Währenddessen verrottet das bislang einzige Kindermuseum „Klick“ in der Straße Achtern Born (Osdorf), das vom gleichen gemeinnützigen Verein betrieben wird, immer weiter. Gebaut wurde es Anfang der 1970er Jahre. Inzwischen bröckelt die Fassade und es regnet durch die Decke, durch die auch Wurzeln wachsen.

Das Kindermuseum in Osdorf ist inzwischen zum Sanierungsfall geworden. Florian Quandt Das Kindermuseum in Osdorf ist inzwischen zum Sanierungsfall geworden.

Eigentümer ist die Maria-Magdalena-Kirchengemeinde, die die Probleme kennt – und auch Sanierungsgeld ist schon seit einiger Zeit da. Die Planungsarbeiten hätten bereits begonnen, aufgrund der Inflation seien die Baukosten allerdings gestiegen, erklärte Probst Frie Bräsen dem NDR. Es bedarfe zusätzlicher Fördermittel. Laut Museumschefin Margot Reinig gestalte die Kirche den ganzen Prozess zu langsam.