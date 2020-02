So schnappte ihn die Polizei: Er soll in Hamburg mehrere Frauen missbraucht haben

Wilhelmsburg -

Es war eine unheimliche Überfall-Serie: Im vergangenen Jahr wurden drei Frauen in Wilhelmsburg von einem Mann überwältigt und sexuell missbraucht. Anschließend klaute er die Geldbörsen seiner Opfer. Jetzt steht der mutmaßliche Täter vor Gericht.

Das erste Opfer war eine 78-Jährige, die am Abend des 23. April 2019 durch den Inselpark lief, während in der angrenzenden Sporthalle die Zweitliga-Basketballer um den Aufstieg spielten.



Das könnte die auch interessieren: Feuer in Hamburg: Container brennen – Flammen weithin sichtbar

Laut Anklage brachte der Mann die alte Dame zu Boden, nahm sexuelle Handlungen an ihr vor und klaute anschließend ihre Gürteltasche mit rund 240 Euro Bargeld.



Vergewaltigung in Hamburg: Zeugen alarmierten die Polizei

Rund vier Monate später überfiel er am 5. August gegen 9.30 Uhr morgens eine Joggerin, die auf dem Rad- und Wanderweg zwischen den Rathauswettern und der Wilhelmsburger Reichsstraße unterwegs war. Er lief zunächst an ihr vorbei, um sie dann von hinten zu attackieren. Er zerrte sein Opfer durch eine Unterführung in einen weniger einsehbaren Bereich, auf die östliche Seite der Wilhelmsburger Reichsstraße, und vergewaltigte es. Als die Frau ihn biss, ließ er von ihr ab und flüchtete.



An diesem Wanderweg wurde eine 24-Jährige in Wilhelmsburg überfallen. TVNewskontor Foto:

Hamburg: So schnappte die Polizei den Vergewaltiger

Am 17. August meldeten sich zwei aufmerksame Zeugen bei der Polizei, die zuvor beobachtet hatten, wie ein Mann eine Joggerin auffällig verfolgte. Als der Mann die Zeugen bemerkte, soll er die Verfolgung abgebrochen haben. Die Polizei nahm sofort die Fahndung auf. Mit Erfolg. Die Beamten konnten den 28-Jährigen noch im Bereich der Rotenhäuser Straße festnehmen.



Das könnte Sie auch interessieren: In diesem Park wurde eine Joggerin (24) vergewaltigt

Noch während sie seine Personalien überprüften, wandte sich eine 43-Jährige an eine Polizeiwache. Sie gab an, dass sie zuvor gegen 9.30 Uhr im Bereich der Rotenhäuser Straße von dem Verdächtigen zu Boden gebracht und sexuell missbraucht wurde.



Laut Anklage ließ der Mann erst von ihr ab, als sie ihm ihr Portemonnaie zuwarf. Als die Polizisten den Tatverdächtigen durchsuchten, trug er es noch bei sich.

Hamburg: Ein DNA-Test überführte den Mann

Ein DNA-Test ergab, dass der Mann neben der 43-Jährigen auch die beiden anderen Frauen vergewaltigt hatte. Ein Haftrichter schickte ihn nach der Festnahme direkt in Untersuchungshaft.

Nach MOPO-Informationen soll er vor der Sex-Serie nur einmal in Erscheinung getreten sein. So soll er im Mai 2019 bei Penny am Steindamm verschiedene Waren geklaut haben. Davor: keine Einträge in seiner Strafakte, keine Verurteilung.

Am Mittwoch startet der Prozess in Hamburg

Ab Mittwoch wird dem 28-Jährigen, der keinen festen Wohnsitz hat, aber Mercedes fährt, unter anderem wegen Vergewaltigung und Raub vor der Großen Strafkammer der Prozess gemacht.