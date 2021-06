So romantisch isst Hamburg: Die beliebtesten Valentinstag-Restaurants

Der Tag der Liebe rückt immer näher – und doch haben viele noch keine Pläne. Schnell wird nach Notlösungen wie „Last-Minute“-Reservierungen, -Blumensträußen oder –Pralinen gegriffen, doch das geht oft nach hinten los. Vielleicht kommt hier die Lösung?

Die meisten Valentinstags-Reservierungen in Restaurants werden erst kurzfristig vorgenommen – am 14. Februar selbst! Damit das Lieblingsrestaurant dann nicht schon ausgebucht ist und der große Reinfall folgt, gibt es jetzt eine Liste mit Hamburgs romantischsten Restaurants, in denen man bestenfalls schon vor dem romantischsten Tag des Jahres buchen kann.

Nutzer von „Open Table“, einem Anbieter für Online-Restaurant-Reservierungen, haben sich durch 50 deutsche Restaurants gefuttert und kürten auch in der Hansestadt die elf romantischsten Restaurants. Von französischer über euro-asiatischer bis hin zur neuen deutschen Küche ist so einiges dabei.

Unter anderem in den Top-Restaurants ist das „Goldschätzchen“ gerankt, dessen Team auf frische, regionale und qualitativ hochwertige Produkte setzt und mit idyllischer Lage in Hamburg-Prisdorf auch eine beliebte Location für romantische Hochzeiten ist.

Das sind die romantischsten Restaurants Hamburgs:

Bistro Carmagnole

Juliusstraße 18, 22769 Hamburg, Tel. (040) 40186115

Am Valentinstag geöffnet von 18 bis 22 Uhr

coast by east – Seafood Grill & Bar

Großer Grasbrook 14, 20457 Hamburg, Tel. (040) 30993230

Am Valentinstag geöffnet von 12 bis 23 Uhr

Engel

Fähranleger Teufelsbrück, 22609 Hamburg, Tel. (040) 824187

Am Valentinstag geöffnet von 12 bis 0 Uhr

Goldschätzchen

Peiner Hof 7, 25497 Prisdorf, Tel. (04101) 6010921

Am Valentinstag geöffnet von 17 bis 22 Uhr

Heritage Hamburg

An der Alster 52, 20099 Hamburg, Tel. (040) 21001070

Am Valentinstag geöffnet von 18 bis 23 Uhr

HYGGE Brasserie & Bar im Hotel Landhaus Flottbek

Baron-Voght-Straße 179, 22607 Hamburg, Tel. (040) 82274160

Am Valentinstag geöffnet von 15 bis 0 Uhr

JIN GUI

Stadthausbrücke 10, 20355 Hamburg, Tel. (040) 334414024

Am Valentinstag geöffnet von 12 bis 23 Uhr

Mutterland Cölln`s

Brodschrangen 1-5, 20457 Hamburg, Tel. (040) 471135030

Am Valentinstag geöffnet von 9 bis 23 Uhr

Rive Fish & Faible

Van-der-Smissen-Straße 1, 22767 Hamburg, Tel. (040) 3805919

Am Valentinstag geöffnet von 12 bis 0 Uhr

Witwenball

Weidenallee 20, 20357 Hamburg, Tel. (040) 53630085

Am Valentinstag geöffnet von 18 bis 1 Uhr

Zum Dorfkrug

Boberger Furtweg 1, 21033 Hamburg, Tel. (040) 73190

Am Valentinstag geöffnet von 11.30 bis 14.30 Uhr und von 17 bis 22 Uhr

Dieses Jahr kann also ausnahmsweise mal frühzeitig reserviert werden, damit die Liebste oder der Liebste nicht spontan in den Fast-Food-Schuppen um die Ecke ausgeführt werden muss … Wobei: Wahre Liebe sollte auch das aushalten. (se)