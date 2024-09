Studierende oder Azubis, die in Hamburg einen Wohnheimplatz suchen, müssen aktuell lange Wartezeiten in Kauf nehmen. Wie viele Suchende wirklich auf den Wartelisten stehen und wie viele neue Wohnheimplätze die Stadt in diesem Jahr bisher geschaffen hat, ergibt jetzt eine aktuelle Senatsantwort auf Anfrage der Linksfraktion, die der MOPO exklusiv vorliegt.