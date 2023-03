Es ist der große Traum vieler Menschen: Den Jackpot im Lotto zu gewinnen und finanziell unabhängig zu werden. Bei Ugur K. aus Harburg hat es geklappt: Er hat im Lotto 1.150.000 Euro erspielt. Mit einem Schlag war er all seine Geldprobleme los. Wie verändert so ein Gewinn das Leben – und warum arbeitet er weiter?

„So ein schönes Geburtstagsgeschenk hatte ich eindeutig nicht erwartet!“, sagt Ugur K. in Erinnerung an den Mai 2021. Der Hamburger erfuhr an seinem Ehrentag von dem Gewinn in der Lotterie „freiheit+“. Der beinhaltete 1.150.000 Euro, die ihm mehr als 15 Jahre hinweg ausgezahlt werden. „Dadurch ist die Freude darüber nicht nur einmalig, sondern langfristig“, so Ugur K. im MOPO-Interview. Der Mann wirkt sanftmütig und bescheiden im Umgang, auch wenn sein Draufgänger-Look zunächst etwas anderes vermuten lässt.

Ugur K. aus Hamburg hat mehr als eine Million gewonnen

Für ihn war die Summe vor allem eines: Eine Rettung aus den Schulden und der ständigen Angst davor, dass das Geld am Ende des Monats nicht reicht. „Ich habe vor meinem Gewinn in zwei Jobs gearbeitet“, berichtet er. „Mit dem Geld konnte ich nicht nur alte Schulden bezahlen, sondern mir ein neues Auto und eine Eigentumswohnung in der Türkei leisten, direkt am Schwarzen Meer.“ Um auch bedürftige Menschen an seinem Glück teilhaben zu lassen, verteile er Ramadan-Pakete an die ärmeren Anwohner. Das beste am Lottogewinn sei, dass er sich „von einem Tag auf den anderen plötzlich keine Gedanken mehr ums Geld machen“ musste. Geld allein könne vielleicht nicht glücklich machen – aber die Unbeschwertheit sei ein Segen, so Ugur K.

Er hat damals über den Online-Dienstleister Lotto24 gespielt. 110 Menschen wurden im Jahr 2022 dank Lotto24 zu Großgewinnern, bekamen also mehr als 100.000 Euro. 15 davon wurden Millionäre und zwei bekamen sogar mehr als 100 Millionen Euro. Helmut Becker, CEO von Zeal, Holdinggesellschaft der Lotto24 AG, ruft alle Großgewinner persönlich an und informiert sie über ihr Glück. „Die meisten können es erst einmal gar nicht glauben“, sagt er im Gespräch mit der MOPO. „Sie sind dann völlig überwältigt. Ich hatte aber bei so gut wie allen Gewinnern bisher das Gefühl, dass sie das Geld verdienen oder sogar benötigen.“ Er berichtet zum Beispiel von einer Unternehmerin, die in der Corona-Zeit alles verlor und Existenzsorgen hatte. „Der Lottogewinn war ihre Rettung.“

Ugur K. merkt an: „Ich hatte großes Glück, denn die meisten meiner Freunde und Arbeitskollegen haben sich für mich gefreut und mir den Gewinn gegönnt. Ich habe kaum negative Reaktionen erfahren, was bestimmt nicht selbstverständlich ist.“ Schließlich sind Neid und Missgunst ein großes Thema – solche Lottogewinne können auch Freundschaften zerstören.

Das sollten Lotto-Großgewinner unbedingt beachten

Unter anderem deshalb gibt es einige Dinge, die Gewinner laut Helmut Becker unbedingt beachten sollten. „Man sollte sein Leben auf keinen Fall von heute auf morgen umkrempeln und beispielsweise seinen Job kündigen, sondern sich in Ruhe Gedanken machen, wie man das Geld einsetzt. Außerdem lieber dreimal drüber nachdenken, wem man von seinem Gewinn erzählt. Sonst hat man plötzlich ganz viele Freunde, die etwas von einem wollen. Wer sich einen Porsche kauft, sollte ihn vielleicht nicht prominent vor die Tür stellen. Und für Dorfbewohner macht es Sinn, ein Extra-Konto zu eröffnen. Denn trotz Schweigepflicht kann es passieren, dass der Mitarbeiter der Provinz-Sparkasse sich mal verplappert.“

Was machen denn die anderen Großgewinner mit ihrem Geldregen? „Viele bleiben auf dem Boden“, sagt der Vorstand von Lotto24. „Sie gönnen sich vielleicht den Wintergarten, den sie sich schon so lange wünschen. Oder ein neues Auto. Das muss aber meistens nicht der Lamborghini sein, sondern ist manchmal auch der Golf. Wer Kinder hat, freut sich darüber, ihnen beispielsweise das Studium finanzieren zu können.“

Trotz des enormen Gewinns arbeitet Ugur K. nach wie vor in seinen beiden Jobs, weil sie ihm Spaß bringen und freut sich, den Alltag mit seiner Lebensgefährtin in der Horner Zwei-Zimmer-Wohnung ganz normal weiterleben zu können. Er hat sein Geld fürs Alter angelegt und genießt die Freiheit, „mehr und häufiger reisen zu können als zuvor. Als großer Reise-Fan genieße ich die Möglichkeit, nun auch mal spontan zu verreisen“, wie er sagt. Und er spielt weiter Lotto: „Tatsächlich spiele ich in einer kleinen Spielgemeinschaft jede Woche um den Eurojackpot. Gelegentlich tippe ich auch weiter bei freiheit+, vielleicht habe ich ja erneut Glück.“