Holzschnitte? Gähn! Für diese Form der Kunst hab ich mich nie interessiert. Bis ich ein kleines schwarzes Büchlein aus dem Jahr 1966 mit dem Titel „Das Gesicht Hamburgs“ auf dem Flohmarkt bei „Famila“ in Wedel entdeckte und für drei Euro kaufte. Dort sind 80 Holzschnitte des belgischen Künstlers Frans Masereel abgebildet. Und die waren alles andere als langweilig, vor allem die Kiez-Bilder sind einfach faszinierend.

Die Reeperbahn mit ihren wilden Leuchtreklamen bei Nacht, die Davidwache, die Herbertstraße mit vielen Details oder eine intensive Szene mit einer Hure, die einen Mann anblinzelt, der einen Papagei auf der Schulter trägt: Die Motive sind extrem vielfältig und wirklich reizend, teils aber auch verstörend. Der Künstler muss sich nächtelang auf dem Kiez herumgetrieben, das Treiben genauestens beobachtet und wohl auch vor Ort skizziert haben. Im Vorwort des Buches schreibt der Hamburger Journalist und Schriftsteller Hans Bütow: „Die Bildfolge ist das Ergebnis seiner wachen, neugierigen, unbestechlichen Augen, seiner erfahrenen und sensitiven Hände.“

Unverwechselbar auch auf einem Holzschnitt: St. Pauli bei Nacht

Wer aber war dieser Frans Masereel? Geboren wurde er in Blankenberge an der belgischen Küste. Masereel besuchte von 1907 bis 1908 die Kunstakademie in Gent. 1910 zog der Belgier nach Paris, übersiedelte fünf Jahre später in die Schweiz. Hier wurden Masereels Zeichnungen erst mal in Zeitungen veröffentlicht. Allein die Zeitung „La Feuille“ druckte mehr als 1000 Werke – fast alle mit einem Antikriegs-Thema. Masereel hatte sich in der Schweiz zu einem engagierten Pazifisten entwickelt.

Na, was stellt Masereel hier wohl dar? Die Herbertstraße natürlich!

Ab 1917 entstanden dann seine ersten Holzschnitte. Masereel war da schon ein renommierter Künstler, der mit Holz- und Linolschnitten ganze Bildromane schuf. Große Verlage rissen sich um Illustrationen von ihm. So wurde der Künstler zwischen den Weltkriegen zu einem der besten und berühmtesten Holzschneider und Zeichner Europas.

Künstler war mit Brecht, Tucholsky und Hesse befreundet

Masereel war ein vielseitig interessierter Künstler, er pflegte Kontakte und Freundschaften zu Persönlichkeiten wie Thomas Mann, Hermann Hesse, Kurt Tucholsky, Bertolt Brecht oder Henry van de Velde.

Ab 1922 lebte Frans Masereel wieder in der französischen Hauptstadt und schuf hier eine Serie wunderbarer Aquarelle, die das nächtliche Paris zeigen. Offenbar faszinierte Masereel das Nachtleben der großen Städte und da wären wir dann wieder bei unserem Bücherfund vom Flohmarkt. Masereel war in den frühen 1960er Jahren in Hamburg gewesen und hatte hier mehr als 80 Holzschnitte angefertigt. Neben den Szenen vom Kiez schuf der Belgier auch Ansichten von Neumühlen, der Innenstadt, der Alster und immer wieder auch dem Hafen. Wer zu diesem Büchlein greift, der legt es nicht so schnell wieder aus der Hand.

Thomas Hirschbiegel ist der Flohmarkt-Fuchs.

So treffend heißt es im Vorwort über den Künstler: „Wer ihm in seine Welt folgt, wird Hamburg erleben, seine heimlichen und unheimlichen Seiten, und wer Augen hat zu sehen, wird noch mehr darin finden: Die geheimnisvolle Beschwörung einer Stadt.“