So gewinnt der Hamburger Einzelhandel den Wettlauf um das Weihnachtsgeschäft

Das Weihnachtsgeschäft ist für den Hamburger Einzelhandel die umsatzstärkste Zeit des Jahres. Umso gravierender sind für Händler die anhaltenden Lieferprobleme, die auch bei Kunden zu Enttäuschungen bei Weihnachtseinkäufen führen könnten. Der Kaufkraftverlust und die Energiekrise tun ihr übriges. So machen sich viele Einzelhändler in diesem Jahr Sorgen um das so wichtige Weihnachtsgeschäft. Wie ein Startup hier Abhilfe schaffen will.

Startup bietet Lösung für Hamburger Einzelhändler

Das Startup Ankorstore hat es sich zur Aufgabe gemacht, dem unabhängigen Einzelhandel mithilfe des eigens dafür entwickelten Ökosystems zu alter Stärke zu verhelfen. Die Plattform kombiniert moderne Technologie, nützliche Tools sowie umfassende Beratung. In Zeiten angespannter Lieferketten eröffnet die B2B-Plattform Einzelhändlern nämlich die Möglichkeit, neue Lieferstrukturen mit über 30.000 Herstellern und Marken aus ganz Europa zu etablieren. Die Produktpallette von über zwei Millionen Produkten umfasst dabei alles vom Geschenkpapier bis zum neuesten Trend-Produkt.

Die Produktpalette von Ankorstore bietet eine umfassende Auswahl.

Hamburger Einzelhändlerin Gesa Sander vertraut auf Ankorstore

Persönlich freut sich Gesa Sander, die ihren Laden Lysander im Wellingsbüttler Weg 134 betreibt, auf Weihnachten: „Weihnachten katapultiert einen natürlich zuallererst zurück in die eigene Kindheit. Schon als Kind habe ich mir jedes Jahr ein besonderes „Verpackungskonzept“ überlegt, teilweise sogar eigenes Geschenkpapier bemalt“, erinnert sich die Geschäftsführerin, die in Hamburg heute vor allem Wohnaccessoires an ihre Kundschaft bringt.

Als Einzelhändlerin mit Verantwortung für ihren Laden und die Mitarbeiter ist sie ein bisschen weniger entspannt und fängt schon im Sommer an, für das wichtige Weihnachtsgeschäft zu planen: „Zu dem Zeitpunkt ist man natürlich noch weit weg von jeder Weihnachtsstimmung und da gehört dann schon ein bisschen Vorstellungskraft dazu.“ Inspirationen holt sie sich deshalb bei Ankorstore. „Dinge, die ich bisher noch nie im Sortiment hatte, kann ich dann ganz gezielt bei Ankorstore über die Suchmaschine aufspüren.“ Durch praktische Filter auf der Plattform, können regionale oder auch nachhaltige Produkte blitzschnell gefunden werden.

Noch wichtiger ist in Zeiten angespannter Lieferketten aber natürlich, dass dann auch zum Weihnachtsgeschäft alle Artikel im Laden sind, „die müssen natürlich dringend spätestens bis zum Herbstende aufgestockt werden“, sagt Gesa Sander. Auch hier gibt Ankorstore der Einzelhändlerin Sicherheit. Und das zu günstigen Konditionen. Beispielsweise beträgt der Mindestbestellwert bei Ankorstore lediglich 100 Euro und bereits ab 300 Euro entfallen in den meisten Fällen die Versandkosten.

Rewild Retail: Wie der Einzelhandel Innenstädte wiederbelebt

„Im Rahmen unserer Mission „Rewild Retail“ verfolgen wir das Ziel, Einzelhandel und E-Commerce gezielt miteinander zu verbinden und den lokalen Handel damit in vollem Umfang zu unterstützen“, erklärt Constantin Langholz-Baikousis, General Manager DACH bei Ankorstore. “Wir wollen das Gleichgewicht im Handel wiederherstellen. Damit befähigen wir unabhängige Einzelhändler*innen und Marken im globalen Maßstab konkurrenzfähig zu bleiben und sorgen dafür, dass Menschen wieder vermehrt in der Innenstadt einkaufen wollen.“ Zuletzt ist es auch an den Kunden, den lokalen Einzelhandel zu unterstützen. Schließlich sollte gerade zu Weihnachten der Einkauf mehr sein als bloßer Konsum. Oder wie es bei Ankorstore heißt: „Let’s rewild retail!“