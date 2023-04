So geht es MOPO-Mitarbeiter Felix kurz vor seinem ersten Marathon

In wenigen Tagen laufe ich meinen ersten Marathon. Am Sonntag stehe ich an der Startlinie beim Haspa Hamburg Marathon. Langsam, aber sicher steigt meine Aufregung ins Unermessliche, besonders wenn ich mit Fahrrad oder Auto die bereits in der ganzen Stadt sichtbaren blauen Linien der Streckenführung überquere. Kurz vor dem Start will ich euch nochmal mit auf mein Gedankenkarussell nehmen. Wie es überhaupt dazu kam, dass ich in wenigen Tagen an der Startlinie stehe, habe ich vor ein paar Wochen schon mal aufgeschrieben.

Vor dem Laufen kommt die Theorie

In den letzten Monaten bin ich für meine Verhältnisse sehr viel und vor allem sehr weit gelaufen. Neben den Fitnesseinheiten gehörte aber auch ein theoretischer Teil zu meinem Training. Meine inhaltliche Vorbereitung für diesen – hoffentlich auch für mich – großen Tag bestand vor allem aus der Lektüre diverser Google-Suchen und Fachtiteln wie beispielsweise der Runner’s World oder Vergleichbarem. Aber auch Instagram hat für Lauf-Interessierte eine Menge zu bieten. Vielleicht hat der oder die eine schon mal was von den Kraft Runners gehört?

Natürlich durfte auch der mehrfache virtuelle Blick auf die Strecke nicht fehlen.

Was ist neben diversen Trainingsplänen bei mir hängengeblieben? Zum körperlichen und mentalen Wohlbefinden gehört mehr als sich nur viel zu bewegen. Ausreichender und regelmäßiger Schlaf, Erholung und ausgewogene Ernährung sollten ebenfalls Bestandteil der Vorbereitung sein. Auf meine diversen Wearables und Tracker, die mir entsprechende Werte zur Verfügung stellen, möchte ich in meinem Alltag nicht mehr verzichten müssen.

Jetzt wird aber gelaufen

Getrieben von meiner Aufregung, bin ich in den letzten Zeit bis zu drei Mal in der Woche gelaufen. Immer dann, wenn ich gerade dachte, endlich in ausreichend guter Form zu sein, lies mich der Respekt vor den 42 Kilometern wieder meine Schuhe schnüren. Meine Standardstrecke ist – wie für viele Hamburger – die Runde um die Außenalster. Hier bei jedem Wind und Wetter zu laufen, hat mich hoffentlich ausreichend abgehärtet. Um mich an die lange Distanz des Marathons zu gewöhnen, habe ich zusätzlich diverse sogenannte Long Runs absolviert. 20 Kilometer und mehr am Stück zu laufen, hätte ich mir vor einem halben Jahr kaum vorstellen können. Eine Woche vor dem Marathon habe ich nun mein Laufziel für die Vorbereitung des Haspa Marathon Hamburg erreicht. Dieses Jahr habe ich schon mehr Kilometer in den Beinen als im kompletten Jahr 2022. Jetzt heißt es: Füße hochlegen und Kraft tanken für den 23. April, den großen Tag.

Maxim Willer Felix Herkenrath unterwegs an der Außenalster

Noch ein letzter Tipp für Zuschauer:innen

Als Teilnehmer einer Laufveranstaltung ist man dankbar für die Unterstützung von jeder einzelnen Person am Straßenrand. Mich haben die Menschen am Rand der Strecke bei meinen Läufen enorm gepusht. Ich freue mich schon auf die diversen Stellen der Strecke, an denen sicher richtig gute Stimmung herrschen wird. Falls du zuschauen möchtest und dir noch das passende Utensil fehlt, solltest du schleunigst noch bei deiner Haspa-Filiale vorbeischauen. Dort bekommst du kostenlose Klatschpappen zum Anfeuern (solange der Vorrat reicht).