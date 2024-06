„Das kann doch nicht wahr sein“, dachte sich Carlota Santos de Carvalho. Die Inhaberin des „Ribatejo“ (Ottensen) hatte erfahren, dass das zweitägige Straßenfest der „Altonale“, seit jeher krönender Abschluss des mehrwöchigen Kulturfestivals, in diesem Jahr ausfällt. Ein wirtschaftliches Desaster für sie und andere Gastronomen im Viertel. Die Veranstalter begründeten die Absage mit einer finanziellen Schieflage, in die das Fest aufgrund stark gestiegener Kosten geraten sei. Auch ein Blick nach Eppendorf und Niendorf zeigt: Mit Kostendruck haben andere Veranstaltungen ebenso zu kämpfen. In Ottensen nahm Santos de Carvalho die Dinge kurzentschlossen selbst in die Hand, zur großen Freude der Anwohner.