Ob die Europa-Passage in der City, das Mercado in Ottensen oder das Alstertal-Einkaufszentrum in Poppenbüttel – überall sehen Kunden zwischen bekannten Marken auch leerstehende Geschäfte. Ist das nur eine Phase? Wie geht es Hamburgs Einkaufszentren wirklich? Die MOPO hat Betreiber von Shopping-Centern dazu befragt und einen Immobilienexperten für den Einzelhandel gesprochen. Auf den ersten Blick ergibt sich ein düsteres Lagebild – auf den zweiten Blick auch eine neue Chance.