So fahren Busse und Bahnen an Weihnachten und Silvester

Der Hamburger Verkehrsverbund (HVV) hat den Sonderfahrplan für die Weihnachtstage und den Jahreswechsel bekanntgegeben. Was Fahrgäste jetzt wissen müssen.

An Heiligabend fahren die U- und S-Bahnen im HVV nach dem regulären Sonntagsfahrplan. Jedoch wird es einige Abweichungen geben: So fahren die Linien S3/S5 ab circa 14.30 Uhr im Zehn-Minuten-Takt, anstatt alle fünf Minuten. Die U3 wird nur alle zehn Minuten verkehren und ab circa 18 Uhr werden alle U- und S-Bahnen nur noch im 20-Minuten-Takt fahren. Die U4 wird ab 12 Uhr nur zwischen Elbbrücken und Jungfernstieg fahren. Zwischen Neugraben und Stade wird die S-Bahn ab 18 Uhr im Stundentakt verkehren. Die Busse werden bis 14 Uhr wie sonntags fahren, danach wird es im Laufe des Nachmittags einen Sonderfahrplan geben.

Hamburg: So fahren Busse und Bahnen während der Feiertage

Auch am 25. und 26. Dezember gilt der Fahrplan für Sonn- und Feiertage. In den Nächten zum 25. und 26. Dezember wird es den üblichen durchgehenden Nachtverkehr der S-Bahnen und der ergänzenden Buslinien geben.

Am 31. Dezember verkehren Busse und Bahnen ab dem frühen Morgen zunächst nach dem Sonntagsfahrplan. Ab dem frühen Nachmittag gilt dann der Sonderfahrplan: Die Linie S5, die normalerweise in Harburg Rathaus endet/beginnt, wird ab circa 14 Uhr von/bis Berliner Tor fahren. Anschließend startet der durchgehende Nachtbetrieb. U- und S-Bahnen werden in der Nacht alle 20 Minuten, auch über die Hamburger Stadtgrenzen hinaus bis zu ihren Endhaltestellen (nach Stade stündlich) fahren. Ergänzende Buslinien werden für weitere Anschlüsse und Verbindungen sorgen.

Die Linie U1 wird bis circa 2.30 Uhr zwischen Ohlsdorf und Farmsen im Zehn-Minuten-Betrieb fahren. Die Linie U3 wird im planmäßigen Zehn-Minuten-Betrieb verkehren, aber ab circa 22.30 Uhr bis circa 1.30 Uhr im Ringverkehr im Fünf-Minuten-Takt. Die Linie U4 wird zwischen 12 und 23 Uhr zwischen Elbbrücken und Jungfernstieg fahren.

Ab 0 Uhr werden die Züge zwischen Jungfernstieg und Rauhes Haus im Zehn-Minuten-Takt verkehren. Die Linie S3 wird zwischen Altona und Harburg Rathaus bis circa 2.30 Uhr im Zehn-Minuten-Betrieb fahren. Auf der Linie A2 werden die Züge im regulären Nachtbetrieb stündlich zwischen Ulzburg Süd und Norderstedt Mitte verkehren, Züge des Regionalverkehrs und viele Buslinien das Angebot ergänzen.

Gegen Mitternacht werden die Busse für etwa eine Stunde pausieren. Auch die Hafenfähren werden Heiligabend und Silvester nach einem Sonderfahrplan fahren. Am 1. Januar gilt der reguläre Fahrplan für Sonn- und Feiertage. (mp)