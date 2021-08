Nach zwei Wochen des durchgehenden Anstiegs ist die Corona-Inzidenz in Hamburg am Dienstag erstmals wieder leicht zurückgegangen. Von 87,4 am Montag ging der Wert leicht auf 86,8 zurück. Insgesamt haben sich aber in den vergangenen sieben Tagen deutlich mehr Hamburger infiziert als in der Woche zuvor, als die Inzidenz noch bei 69,1 lag. Absolut waren es in dieser Woche 1665 Fälle, die sich wie folgt auf die Bezirke verteilen.

Um eine Vergleichbarkeit der Bezirkszahlen herstellen zu können, werden die Meldungen der Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner im Bezirk heruntergerechnet.

Neuer Inzidenz-Spitzenreiter unter den Bezirken ist Harburg, dort liegt der Wert aktuell bei 139,5. Seit der Vorwoche (Inzidenz: 100,3) waren 236 Fälle hinzugekommen. Hamburg-Mitte, in der Vorwoche noch mit der höchsten Inzidenz, verzeichnete absolut die meisten Neuinfektionen (388), die Inzidenz stieg von 111,1 auf nun 128,8.

Corona in Hamburg: Harburg mit höchster Inzidenz

Den größten Sprung machte Bergedorf, die Inzidenz stieg durch 127 weitere Fälle von 53,7 auf nun 97,0. Auf Platz vier folgt Altona, das in den vergangenen sieben Tagen 220 Infektionen meldete und damit eine Inzidenz von 79,8 aufweist (Vorwoche: 60,7). Der bevölkerungsreichste Bezirk, Wandsbek, wies in der Vorwoche mit 44,2 noch die niedrigste Inzidenz aller Bezirke auf. Nach 323 Neuinfektionen in dieser Woche stieg die Inzidenz nun auf 73,0.

Unter einer Inzidenz von 70 liegen nur noch Eimsbüttel (175 neue Fälle) mit 65,0 und Hamburg-Nord (196 neue Fälle) mit 62,1. Aber auch sie verzeichneten leichte Anstiege im Vergleich zur Vorwoche (46,4 bzw. 47,7). (mp)