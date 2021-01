So ein Schneckentempo!: Tempo-30-Zone in Hamburgs längster Wohnstraße verzögert sich

Eppendorf -

Schneckentempo im Eppendorfer Weg: Eigentlich hätte die Straße bis Ende dieses Jahres mit der Veloroute 13 zu einer Tempo-30-Zone werden sollen. Doch nun verzögert sich der Umbau.

In vielen Teilen des Eppendorfer Wegs gilt bereits Tempo 30, doch eine einheitliche Temporegelung gibt es in der längsten Wohnstraße Hamburg bislang nicht. Das sollte sich bis Ende des Jahres ändern. Im Juni 2018 wurde eine Tempo-30-Zone für den Eppendorfer Weg beschlossen. Auslöser war ein tödlicher Unfall mit einer Radfahrerin, die an der Kreuzung zur Osterstraße von einem Laster überfahren worden war.

Veloroute in Hamburg: Ausbau der Route 13 verzögert sich

Mitte Mai 2018 hatten Hunderte Radfahrer der verunfallten jungen Mutter an der Kreuzung Osterstraße/ Eppendorfer Weg gedacht. dpa Foto:

Doch nun verzögert sich der Umbau: Die Pläne sollen erst 2023/24 umgesetzt werden, weil die EU-Gelder für die mit der Tempo-30-Zone in Verbindung stehenden Veloroute 13 noch nicht bereitstünden – so heißt es in dem offenen Brief, den der Co-Fraktionsvorsitzende der Linksfraktion Eimsbüttel und Sprecher der Linksfraktion im Ausschuss Mobilität, Peter Gutzeit, am vergangenen Montag an Hamburgs Innensenator Andy Grote (SPD) und den Senator für Verkehr und Mobilitätswende, Anjes Tjarks (Grüne), geschickt hatte.

Das könnte Sie auch interessieren: Vor den Augen der Polizei: Betrunkener Lieferfahrer rast gegen Ampelmast

Von fehlenden EU-Geldern war seitens der Stadt jedoch keine Rede: „Durch die Einigung mit der Volksinitiative Radentscheid Hamburg haben sich gegenüber den ursprünglichen Planungen die Anforderungen für den Umbau geändert“, so Dennis Heinert, Sprecher der Behörde für Verkehr und Mobilitätswende (BVM), zur MOPO. Dies führe dazu, dass der ursprünglich anvisierte Zeitplan für die Veloroute nicht eingehalten werden könne. „Aktuell werden die inhaltlichen Pläne neu erstellt. Auf dieser Basis werden dann auch die aktualisierten Zeitpläne erarbeitet“, so Heinert.

Eppendorfer Weg: Derzeit Tempo 30 vor Kitas

Daniel Schaefer, Sprecher der Behörde für Inneres und Sport, ergänzt gegenüber der MOPO, die Polizei habe „seit 2018 alle rechtlichen Möglichkeiten genutzt, um nahezu auf dem gesamten Eppendorfer Weg Tempo-30 anzuordnen“. Hierfür seien Tempo-30-Strecken vor einer Reihe von Kitas eingeführt und Tempo-30-Zonen aus Nebenstraßen erweitert worden.

Das könnte Sie auch interessieren: Wilde Raserei in Hamburg: Porsche-Fahrer sind jetzt auf Bus und Bahn angewiesen

Für Gutzeit ist das nicht genug. „Der Eppendorfer Weg besteht immer noch aus einem undurchsichtigen Flickenteppich von mehreren Tempo 30 Strecken“, heißt es in der Pressemitteilung vom Montag. Schon seit 2009 würden Bestrebungen von Anwohnern und Anwohnerinnen für ein einheitliches Tempo 30 im Eppendorfer Weg nicht umgesetzt, so Gutzeit zur MOPO. „Wir wollen jetzt endlich eine Lösung haben.“