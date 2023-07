Andrej R. (46) ist von seiner Unschuld überzeugt – die Polizei sieht das anders. Der Fall landet vor Gericht. Es geht um eine Lappalie: Der Journalist soll mit einem E-Scooter über eine rote Ampel gefahren sein. Er widerspricht – das wird am Ende teuer.

Andrej R. soll am 18. August 2022 um 8.34 Uhr mit einem E-Roller an der Kreuzung Arnoldstraße/Kepplerstraße (Ottensen) über Rot gefahren sein. Zu seinem Pech waren an diesem Tag Polizisten an der Kreuzung stationiert. Er wurde rausgewunken – Bußgeld, 60 Euro.

Hamburg: 46-Jähriger wegen Rot-Fahrens vor Gericht

Doch er legte Einspruch ein. Andrej R. ist überzeugt, dass beide Ampeln grün waren. Zehn Monate habe er nichts gehört, dann folgte die Ladung ans Amtsgericht Altona. Er holte sich eine Anwältin, doch diese bekam bis zum ersten Verhandlungstermin am 21. Juni keine Akteneinsicht – und ließ die Verhandlung platzen.

Über eine rote Ampel gefahren: Journalist Andrej R. (46) wehrte sich gegen ein Bußgeld

An diesem Mittwoch (12. Juli) dann der neue Termin. Er sei auf dem Weg zur Physiotherapie gewesen, als die Polizisten ihn anhielten, sagt Andrej R., dem Vorwurf habe er noch vor Ort widersprochen. Da ihm keine Fotos oder sonstige Beweise vorgelegt wurden, beschloss er, sich gegen den Vorwurf zu wehren, erklärt er der Richterin: „In dieser Form fand ich das schlampig. Auf der Basis möchte ich mir das nicht vorwerfen lassen.“

Prozess: Polizisten schildern Kontrollsystem

Als Zeugen sind die Polizisten der Verkehrskontrolle geladen. Zwei von ihnen waren als „Beobachter“, einer als „Rausholer“ eingesetzt. An Herrn R. können sie sich nicht mehr erinnern. Sie schildern den Vorfall nach ihren Protokollen.

„Es läuft immer als sogenanntes Vier-Augen-Prinzip“, sagt Polizist Konrad Z. (41). „Es gibt eine klare Vorgehensweise.“ Man beobachte gemeinsam, vergewissere sich bei möglichen Vergehen untereinander, funke dann den Rausholer an und gebe die Personenbeschreibung durch. Im Fall von Andrej R.: „Schwarzes T-Shirt, Sonnenbrille, rote Tennistasche“.

Die Richterin ist überzeugt – und Andrej R. zieht den Einspruch zurück. Die Kosten des Verfahrens trägt er. Aus 60 Euro Bußgeld wurden Kosten von über 1500 Euro. „Hier steht jetzt eben Aussage gegen Aussage, das kann ich nicht ändern, da die Aussage von zwei Polizisten am Ende des Tages natürlich höher bewertet wird“, sagte Andrej R. nach dem Urteil zur MOPO.